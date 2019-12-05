Выплаты США за места на «Союзах» составили 5% общего дохода Роскосмоса

В Twitter антропоморфного робота «Федора» сообщили, какую долю американские выплаты за места на «Союзах» составляют в общем доходе Роскосмоса.

Как «подсчитал» робот, доля выплат США «на закупку кресел в наших кораблях составляет 4–5% всех доходов Госкорпорации». «Федор» в Twitter «при всем уважении» отметил, что деньги, конечно, «большие», но вряд ли без них Роскосмос утратит «статус выдающейся космической компании».

Напомним, американские СМИ заявили, что Россия якобы перестанет быть космической державой после того, как НАСА начнет отправлять астронавтов на МКС на собственных кораблях.

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