Космонавт Кричевский ответил на заявление США о потере Россией статуса космической державы

Космические программы России и США отличаются, и на полетах к МКС свет клином не сошелся, заявил газете ВЗГЛЯД бывший космонавт-испытатель, главный научный сотрудник Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН Сергей Кричевский.

Ранее американское издание The Hill написало, что Россия перестанет быть космической державой после того, как НАСА будет отправлять астронавтов на МКС на собственных пилотируемых кораблях.

«Я думаю, что вряд ли российская космонавтика отдаст лидерство. Американцам уже давно пора летать на МКС самостоятельно, у нас совершенно другая программа – лично меня волнует то, что мы никак не можем определиться с освоением Луны, хотя это необходимо», – говорит Кричевский.

То, что Роскосмос больше не сможет продавать места американцам, безусловно, грозит денежными убытками, но эксперт уверен, что в корпорации найдут способы, чтобы восстановиться. В любом случае между странами должно быть какое-то сотрудничество.

«Я не вижу никакой катастрофы, зацикленности и рисков. У нас другие проблемы – нужно идти и определять свою стратегию, а не соревноваться с кем-то», – подчеркнул Кричевский.

В конце ноября стало известно, что НАСА все же планирует приобрести два места на российских «Союзах» для отправки своих астронавтов на МКС в 2020-2021 годах.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД