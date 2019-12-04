Директор Пельша опроверг слухи об операции

Директор Валдиса Пельша Табриз Шахиди опроверг сообщения о проведенной телеведущему операции на сердце.

«Как я говорил раньше, никаких операций не было и не могло быть. В данный момент Валдис заканчивает обычный чек-ап, завтра полный рабочий день, а в пятницу - командировка в Мурманск», – сказал Шахиди РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали, что Пельшу якобы провели операцию в одной из московских больниц, и он находится в ранимации.