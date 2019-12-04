Скабеева дозвонилась до Зеленского

Телеведущая «России 1» Ольга Скабеева дозвонилась до президента Украины Владимира Зеленского.

Скабеева разговаривала с Зеленским по громкой связи. Судя по всему, она дозвонилась до него во время какого-то совещания. Видео короткого разговора был опубликовано в программе «60 минут».

«Я всегда прерываюсь, когда идут какие-то беседы. Поскольку думаю, мало ли что у кого там случилось и произошло. И так как я понимаю, что у вас сейчас ничего не случилось, не произошло, ни с вашими близкими и родными, я тогда, извините, продолжу общение со своими коллегами», – сказал Зеленский, не выслушав вопроса.

Скабеева попыталась его остановить, попросив «секунду времени», так как российский телеканал «не может прорваться через пресс-службу» Зеленского.

В программе «60 минут» Скабеева поделилась впечатлениями от разговора и снова обратилась к Зеленскому.

«Страшно деликатный, весьма тактичный, очень приятный. Владимир Александрович, я понимаю ваши опасения, но это не розыгрыш. Звонила действительно я, мы бы очень хотели интервью, но ваша пресс-служба нам отказывает», – заявила телеведущая.

В октябре Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, а журналистку ВГТРК Ольгу Скабееву назвал «очень опасной».