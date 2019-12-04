Появилось видео с места стрельбы в Перми

Следователи опубликовали видео с оружием, изъятым у пьяного жителя Перми, который утром в среду открыл стрельбу на улице и убил женщину, а также ранил прохожего и водителя Росгвардии.

Ролик опубликован порталом телеканала «Звезда». На кадрах видно ружье, лежащее на снегу.

В пресс-службе управления Росгвардии региона сообщили, что жизни и здоровью сотрудника ведомства, который получил ранение при задержании стрелка, ничего не угрожает, ему оказана медицинская помощь, передает РИА «Новости».

«Находясь на маршруте патрулирования в Орджоникидзевском районе города Перми, наряд группы задержания Росгвардии был обстрелян неизвестным прохожим. С прибывшим на место вторым экипажем вневедомственной охраны росгвардейцы блокировали и задержали вооруженного мужчину», – рассказали в управлении.

Напомним, утром в среду в Перми мужчина открыл огонь из ружья по прохожим. Подозреваемый был задержан, им оказался 50-летний ранее судимый местный житель, находящийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

По предварительным данным, он застрел жену, а после ранил случайного прохожего.