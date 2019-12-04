МИД Украины рассказал о проекте решения «нормандского саммита»

Проект решения саммита в «нормандском формате» предполагает «фиксацию» достигнутого в Донбассе, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Пристайко заявил, что «лидеры отмечают успешное разведение на трех участках (в Донбассе) и предлагают определить следующие точки разведения», передает издание «Европейская правда».

Отмечается и «успешный обмен, который состоялся», и предлагается ускорить «работу по следующему этапу обмена, включая идею всех на всех». Затем лидеры «лидеры требуют определить следующие участки для разминирования».

По словам министра, в конце документа говорится о том, что «лидеры уполномочивают свои переговорные команды продолжить подготовку следующих (инициатив)».

«Это общие фразы, которые превратятся в документ только по завершении встречи глав государств», – добавил он.

При этом Пристайко подчеркнул, что речь не идет о принципиальных решениях, изменяющих очередность исполнения минских договоренностей.

Напомним, саммит в «нормандском формате» пройдет в Париже 9 декабря. В нем примут участие президент России Владимир Путин, украинский лидер Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Ранее Киев перед «нормандской» встречей утвердил сценарии реинтеграции Донбасса.

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