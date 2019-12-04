США продолжили «визовую войну» с Россией

Российское посольство в США сообщило, что Вашингтон продолжает «визовую войну» с Россией.

Заявления американской стороны о том, что в «развязывании «визовой войны» якобы виновата Москва, в посольстве назвали «лживыми нападками». Дипломаты подчеркнули, что никаких доказательств позиции Вашингтона нет.

В сообщении, опубликованном в Facebook посольства, говорится, что США «перевернули все с «ног на голову». Вашингтон «последовательно ограничивает» въезд представителей России и «срывает важнейшие переговорные форматы».

В частности, Вашингтон так и не объяснил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые направлялись на ГА ООН в сентябре.

Причем от действий США пострадала не только Россия, но и другие государства – «в Вашингтоне стали определять, кто может (должен) представлять ту или иную страну», заявили в посольстве.

Визы не получила делегация Федерального казначейства, которая собиралась прибыть в Вашингтон 3 декабря и принять участие в конференции. В конце ноября было сорвано посещение Молодежного форума в Нью-Йорке главой Департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегом Мальгиновым.

Российская сторона опровергла «нехватку консульских сотрудников» США – «нет ни одного визового запроса американской стороны в отношении консульских работников США».

Москва обвинила Вашингтон в том, что он способствует «дальнейшей деградации и без того непростых отношений» России и США, и призвала американцев «отказаться от порочной визовой практики». Вашингтону предложено «перестать «подкидывать дрова» в огонь вражды».

Напомним, комитет ГА ООН принял резолюцию с призывом к США оперативно выдавать визы дипломатам.

Жертвами «визовой войны» становятся не только российские политики и чиновники. Так, из-за особенностей визовой политики США Россия не будет участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная – 2019». Футбольный клуб «Спартак» (Москва) принял решение отказаться от участия в коммерческом турнире Florida Cup, который состоится в январе в американском Орландо, из-за проблем с получением виз.

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