«Спартак» отказался от турнира в США из-за проблем с визами

Футбольный клуб «Спартак» (Москва) принял решение отказаться от участия в коммерческом турнире Florida Cup, который состоится в январе в американском Орландо, из-за проблем с получением виз.

«К сожалению для нас, процесс оформления виз в США затянулся, и мы были вынуждены подготовить альтернативный план по январскому сбору, чтобы не ставить под угрозу подготовку команды к решающему отрезку сезона. Мы своевременно связались в организаторами турнира во Флориде и воспользовались опцией отказа от участия в турнире без штрафных санкций, которая была предусмотрена в нашем договоре», – приводятся на сайте клуба слова генерального директора «Спартака» Томаса Цорна.

Вместо этого клуб проведет первый зимний сбор в ОАЭ.

10 ноября сообщалось, что «Спартак» намерен отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup из-за проблем с американскими визами.

В Госдуме назвали «политизированным» решение не выдавать «Спартаку» визы для поездки на турнир.

С визовыми проблемами в США сталкиваются даже дипломаты - 7 октября два комитета Генассамблеи ООН прервали работу из-за невыдачи виз российским делегатам.

В среду комитет ГА ООН принял резолюцию с призывом к США оперативно выдавать визы дипломатам.