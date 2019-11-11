В Госдуме оценили решение США не выдавать визы ФК «Спартак»

США приняли политизированное решение не выдавать футбольному клубу «Спартак» визы для поездки на турнир в январе, заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

«Очевидно, что США приняли в отношении российских футболистов политизированное решение. Подобное со стороны американских властей исходит не в первый раз. В канун или даже аккурат в начале спортивных соревнований российские атлеты лишаются возможности выступить на турнирах, которые запланированы на территории США. Причем не по своей вине, поскольку все необходимые для оформления виз документы предоставлены», – передает ТАСС слова Свищева.

«Из-за подобных действий США нарушается не только план подготовки спортсменов к соревнованиям. Спортивный клуб или федерация терпят и финансовые убытки, ведь бюджет закладывается на год вперед», – добавил он.

По мнению депутата, на эту проблему должен обратить внимание Международный олимпийский комитет.

«Я считаю, что комитету нужно уже создать специальное подразделение, которое занималось бы оформлением виз спортсменам разных стран. На мой взгляд, нужно вообще ввести «спортивные» паспорта наподобие дипломатических. Чтобы атлеты не попадали в ситуации, когда после длительных подготовок к соревнованиям, не могут принять в них участие», – сказал Свищев.

В воскресенье сообщалось, что футбольный клуб «Спартак» намерен отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup, который пройдет в январе в США, из-за проблем с получением американских виз.

Напомним, в воскресенье источник в МИД, комментируя ситуацию вокруг «Спартака», заявил, что Соединенные Штаты используют политические ресурсы против россиян, чтобы вести недобросовестную конкуренцию.