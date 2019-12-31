Эксперт объяснил скандальное поведение Лукашенко ожиданием приезда Помпео

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31 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 21:01  |  vz.ru
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Россия удивляет Запад экономической стабильностью

2019 год прошел под знаком экономической стабильности в РоссииФото: Коньков Сергей/ТАСС
Экономическая устойчивость – вот главное слово, характеризующее российскую экономику в 2019 году. А это уже довольно много в условиях неприятной внешней конъюнктуры и санкционных угроз. Западу остается лишь удивляться, как это у России так все получается. Каких же успехов удалось добиться российской экономике?  Подробности...
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Двадцать лет назад власть вернулась в Кремль

Борис Ельцин покидает президентский кабинет в Кремле 31 декабря 1999 годаФото: Reuters
20 лет назад, в полдень 31 декабря, президент Борис Ельцин объявил о своей досрочной отставке – и государство возглавил Владимир Путин. Пока еще с приставкой и. о., но через три месяца он победит на президентских выборах. Тогда почти никто не мог представить, что путинская эпоха окажется столь значимой в истории России. Подробности...
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Как государство помогает фермерам богатеть

Ирина Евграфова демонстрирует продукты собственного изготовленияФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Жердевские грибы, гуси из Петровского, сыр и козье молоко из Савинки – лишь немногие брендовые продукты Тамбовской области, которые появились либо в самое ближайшее время выйдут на рынок благодаря грантам «Агростартап». О том, как гранты из федерального бюджета по нацпроекту поднимают тамбовское село, репортаж специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Турция открывает в Средиземном море второй фронт

Протурецкие боевики из Сирии меняют один регион Средиземного моря на другой Фото: Zuma/ТАСС
Парламент Турции через несколько дней рассмотрит вопрос об отправке войск в Ливию. СМИ уже сообщают о переброске под Триполи подконтрольных Анкаре боевиков из Сирии. Одновременно Италия призывает ввести над Ливией бесполетную зону. Но в НАТО нет единой точки зрения по этому поводу. А вот намерения Турции не вызывают сомнений: скоро Анкара может стать участницей сразу двух конфликтов в Средиземном море. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Конкуренция сверхдержав в 2020 году примет новые формы

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Человечество столкнулось с новой реальностью всеобщей конкуренции государств, технологий и идей. Международная конкуренция и противостояние национально ориентированных элит и «глобального начальства» пришли на смену либеральному миропорядку. Подробности...
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Пожалуйста, не дарите крыс!

Наталья Холмогорова, правозащитник
Зоозащитники бьют тревогу. По опыту предыдущего, 2008-го года Крысы, после праздников нас ждет наплыв ненужных и брошенных «живых подарков». Значительная часть подаренных мышей и крыс в течение января-февраля окажется на улице. Подробности...
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Двадцать лет назад Ельцин принял единственно правильное решение

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Скоро, совсем скоро самому громкому мему всея Руси «я устал – я ухожу» стукнет ровно двадцать лет. Минута в минуту. Но, кстати, эти слова Борис Николаевич никогда не говорил. Подробности...
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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
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              НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперт объяснил скандальное поведение Лукашенко ожиданием приезда Помпео
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              Эксперт объяснил скандальное поведение Лукашенко ожиданием приезда Помпео

                 31 декабря 2019, 20:50
              Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
              Текст: Андрей Резчиков

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              Срыв поставки топлива из России в Белоруссию ставит под удар шансы Лукашенко переизбраться на очередной президентский срок, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Дмитрий Болкунец, комментируя сообщения из Минска о якобы заключенной в последний момент договоренности с Россией о поставках нефти.

              Эксперт Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец считает, что заявление пресс-службы президента Белоруссии о достигнутых договоренностях с Россией по поставкам газа и нефти (эту информацию не подтвердили в пресс-службе правительства РФ) – попытка выдать «желаемое за действительное».

              «Наступает 1 января, а контракта нет ни по газу, ни по нефти. Для Лукашенко это катастрофа. Прекращаются поставки нефти. А газ, как говорили, будет временно поставляться Белоруссии. Россия, конечно, опасается тех действий, на которые Минск может пойти, помня прошлые истории, когда Лукашенко просто отбирал газ, который шел транзитом в Европу. России в данном случае скандал не нужен», – считает эксперт.

              По его словам, договоренностей нет по той причине, что Белоруссию не устраивают цены, предлагаемые Москвой. «А все заявления Лукашенко о том, что Белоруссия начнет поставлять нефть из Прибалтики и из Польши – это шантаж. Для этого нужно заключать контракты. Во-вторых, нужны свободные емкости. Это минимум несколько недель, а то и месяцев. Это все попытка Лукашенко успокоить электорат», – сказал Болкунец.

              Последнюю череду заявлений Лукашенко эксперт связывает с тем, что 4 января в Белоруссию впервые должен приехать госсекретарь США Майк Помпео. «Очевидно, что для Лукашенко крайне важно продемонстрировать, что Россия давит на него, шантажирует. И он будет просить помощи у Помпео», – предположил Болкунец.

              Что касается позиции России, то она об этом четко заявляла устами Путина, напомнил собеседник. «Путин говорил, что Москва больше не будет субсидировать белорусскую экономику просто так. Медведев подчеркивал, что газовый контракт на условиях, которые требует Минск, возможен только при подписании дорожных карт по интеграции. Пока мы видим, что Лукашенко не идет на это. Для него это болезненная тема. Но следующий год для него – это президентские выборы. Если пострадает население, то это рикошетом может ударить по репутации Лукашенко. Это может означать, что 31 декабря прозвучит последнее обращение Лукашенко к нации в качестве главы государства», – не исключает эксперт.

              В то же время Болкунец не считает произошедшее началом нефтяной войны России и Белоруссии. «Это желание компаний получить максимум прибыли. Лукашенко требует скидок, компенсаций и всего прочего. Но это всего лишь торг, а не война!», – подытожил Дмитрий Болкунец.

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник днем президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

              «Стороны обменялись поздравлениями и теплыми пожеланиями с связи с наступающим Новым годом. Рабочие вопросы были обсуждены в продолжение переговоров с Владимиром Путиным, а также в связи с тем, что контрактов, регламентирующих работу в нефтегазовой сфере, на 1 января не заключено. Итогом разговора стала договоренность об организации конкретной работы по поставкам углеводородного сырья в Белоруссию», – сообщили в пресс-службе белорусского лидера, передает БелТА.

              Отмечается, что вопрос о конкретном графике и компаниях, которые будут поставлять нефть в Белоруссию, Лукашенко обсудил по телефону с министром энергетики России Александром Новаком.

              Впрочем, в Москве подтвердили сообщение пресс-службы Лукашенко только по части новогодних поздравлений. Пресс-секретарь главы правительства РФ Олег Осипов сказал, что Медведев и Лукашенко обсудили актуальные вопросы и договорились всего лишь «продолжить работу» по заключению контрактов.

              Ранее Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и обеспечить альтернативные поставки. Напомним, это указание касается лишь его собственных подчиненных. Российские чиновники следовать ему не обязаны.

              Руководитель минского научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук считает, что Лукашенко в принципе не устраивает предложение Москвы. «Минску предлагается пакетное соглашение, в которое входит и создание наднациональных органов Союзного государства и поддержка кандидатуры Лукашенко на предстоящих президентских выборах».

              «Но Лукашенко неоднократно говорил категорически, и это повторяли многие топ-чиновники Белоруссии, что вопрос создания наднациональных органов в принципе не ставится», – подытожил Романчук.


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