Освобожденный из украинского плена ученый Логунов рассказал о потере зрения

Освобожденный из украинского плена ученый Мехти Логунов рассказал, что во время заключения ему не оказывали необходимой медицинской помощи, из-за чего он практически потерял зрение.

«Я подавал заявления, но по ним мне не оказывали медицинской помощи», – сказал Логунов, передает РИА «Новости».

При это он отметил, что за все время его ни разу не били, но оказывали давление, в том числе и отказывая в медицинской помощи, из-за чего обострились хронические и возрастные заболевания и появились новые.

Логунов уточнил, что из-за развивающейся глаукомы и катаракты он практически потерял зрение. «Мне отказывали в оказании медицинской помощи... Три раза поместили на санчасть и сделали по одной инъекции, от которых мне стало хуже. В конце за месяц до обмена стали делать мне обследования. Я потерял зрение», – рассказал он.

Ранее Логунов предположил, что СБУ хотела использовать его в провокации против России.

Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. ЛНР в рамках обмена получила 85-летнего харьковского ученого Мехти Логунова, осужденного на Украине за измену родине на срок 12 лет.