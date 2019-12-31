Озвучены перспективы рубля в 2020 году

Следующий год будет для рубля относительно спокойным, такой прогноз озвучили эксперты. Однако экономисты предупредили о возможных непредвиденных рисках для российской валюты в виде предвыборной кампании в США и новых санкций.

Предполагается, что курс в 2020 году будет находиться в диапазоне от 62 до 70 рублей. Средний курс прогнозируется на уровне 65 рублей за доллар, рассказали РБК опрошенные экономисты.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова отметила, что в начале года доллар будет торговаться по 62–64 рубля благодаря улучшению геополитического фона по России.

По мнению главы «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимира Потапова, курс доллара в первом квартале следующего года может снизиться до 61 рубля из-за притока средств иностранных инвесторов в условиях благоприятной внешней конъюнктуры и ограниченного оттока капитала из России.

Орлова подчеркивает, что перспективы первого полугодия 2020-го для рубля выглядят лучше, чем перспективы второго, так как во втором полугодии пройдут выборы в США. Рынок будет очень чувствителен к предвыборной повестке в штатах. Перспективы российских рынков, риски новых санкций и отношения России и США зависят от того, будет ли президент Дональд Трамп избран на второй срок.

По словам Орловой, во второй половине 2020 года доллар будет торговаться по 65–70 рублей, а в случае неблагоприятного исхода ситуации подорожает до 70 рублей.

Главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин прогнозирует рост курса доллара до 65–66 рублей, если президентские выборы в США усилят волатильность на валютных рынках и спровоцируют глобальный risk-off.

Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец отмечает, что чувствительных санкций в базовом сценарии не ожидается.

«А к небольшим движениям по санкциям российские рынки привыкли настолько, что фактически не реагируют на них сколько-либо значимыми и устойчивыми изменениями, как показал эпизод введения новых санкций в августе этого года», – уточняет Донец.

Если торговое противостояния США и Китая возобновится, а также будут введены новые санкции в отношении России, доллар подорожает до 68–73 рублей, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. В другом случае останется стабильным и будет торговаться в диапазоне 64–66 рублей за доллар.

Риски для рубля могут быть также связаны со снижением интереса иностранных инвесторов к развивающимся рынкам. Также курс рубля будет зависеть и от цены на нефть. При ее стоимости 60 долларов за баррель курс будет держаться на уровне 64 – 66 рублей за доллар.

Однако не все эксперты считают эти риски существенными. Главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова выразила мнение, что торговая война между США и Китаем не возобновится. «В США предвыборный год, и важно поддержать хорошую динамику фондового рынка», – говорит она. К середине 2020 года доллар ослабнет до 65 руб., к концу – укрепится до 64 рублей, считает Евдокимова.

Главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой подчеркивает, что в случае отсутствия внешних шоков перспективы у рубля благоприятные. Он считает, что в 2020 году курс рубля будет 62,5–65 за доллар при цене нефти около 55–60 долларов за баррель, но допускает, что рубль может быть и сильнее, особенно в начале года из-за благоприятной сезонности платежного баланса.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему российский рубль в 2019 году оказался устойчив к колебаниям нефтяных цен.