Экс-сотрудник спецслужб назвал мотивы убийства Хангошвили

Бывший сотрудник российских спецслужб, знакомый с застреленным в Берлине боевиком Зелимханом Хангошвили, рассказал СМИ детали его биографии.

Среди своих сторонников у Хангошвили было два позывных – «Зелим» и «Дышно», их он получил во время участия в бандах на территории Кавказа, заявил собеседник «ФАН».

Хангошвили, по его утверждению, воевал во второй чеченской кампании на стороне боевиков, туда он пошел по примеру старшего брата.

«Это незаурядная личность, в свое время он воевал вместе с [боевиком Асланом] Масхадовым и другими известными боевиками, знал братьев Ахмадовых», – сказал собеседник издания.

По его сведениям, Хангошвили после событий 2014 года на Украине попал в эту страну и женился на местной женщине.

«По косвенным данным, им (Хангошвили и другим боевикам) дали очень широкие полномочия на территории не просто в зоне АТО (они воевали в основном на Мариупольском направлении), а и на территории [всей] Украины. У них было несколько «корочек», в том числе и спецслужб, они были хорошо вооружены. У них были и «Стечкины», и «Глоки», и другое интересное оружие, которое используется спецслужбами. Опять же, речь идет о формировании из ичкерийских боевиков специальных групп для специальных задач, а не просто для войны в зоне АТО. А так как шел передел власти, всем понятно, что такие задачи выполнялись», – сказал источник.

Несколько лет назад Хангошвили попросил политическое убежище в Германии и получил его.

«Это немного странно, потому что человека такого уровня знают спецслужбы, когда он въезжает в страну: кто он такой, что он такое и откуда он. Значит, правительство Германии сознательно пустило в страну боевика, который на тот момент уже разыскивался Интерполом и был объявлен в международный розыск российскими спецслужбами», – пояснил собеседник издания.

Он отметил, что Хангошвили в Берлине застрелил профессионал, который знал свое дело: он произвел несколько выстрелов в тело и контрольный выстрел в голову.

По мнению источника, шумиха в Европе вокруг убитого боевика была спланирована для ухудшения отношений с Россией, чтобы по примеру «дела Скрипалей» возник новый прецедент для новых санкций.

«Мы заинтересованы, чтобы человек был наказан, но у нас правовое государство, и мы действуем в рамках правового поля. Задача была вернуть человека сюда, добиться его выдачи, чтобы он здесь понес наказание», – подчеркнул экс-сотрудник спецслужб.

По другой версии, отметил источник, Хангошвили могли убить «кровники» – боевики, которые хотели отомстить ему.

«Считаю, что основная версия того, что случилось с Хангошвили, – это «заказуха» со стороны определенных западных спецслужб, чтобы ликвидировать, а потом обвинить Россию, что это был «российский след». Возможно, это американцы, возможно, немцы. Очень быстро было найдено лицо, некий гражданин Соколов со славянской внешностью, которого и обвинили в том, что он был киллером», – заключил собеседник.

Напомним, 4 декабря Германия объявила двоих сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Москва якобы мало способствует раскрытию убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Россия по принципу взаимности объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии в Москве. Берлин счел высылку немецких дипломатов «неоправданной».

После этого немецкое издание Bild опубликовало материал, в котором утверждается: одним из высланных из Германии российских дипломатов был заместитель военного атташе в посольстве в Берлине Евгений Суцкий, которого издание называет сотрудником главного управления Генштаба России (ранее – ГРУ). Bild пишет, что Суцкий якобы вербовал чиновников для лоббирования проекта «Северный поток – 2».