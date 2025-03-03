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    Новая политика США сказалась на действиях НАТО в Балтийском море
    Глава Еврокомиссии призвала превратить Украину в «стального дикобраза»
    Западный дипломат признал работу миссии ОБСЕ в Донбассе на ВСУ
    FT: Оператор «Северного потока 2» планирует возобновить работу через инвесторов США
    Уолтц обозначил требования США к президенту Украины
    На Украине подтвердили массовую гибель солдат ВСУ после удара «Искандера»
    Туск заявил о разногласиях по активам России на встрече в Лондоне
    Зеленский отказался соглашаться с потерей Украиной территорий
    WP: Европа обеспокоена возможным выводом американских войск
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Трамп закатал Зеленского в ковер

    Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.

    29 комментариев
    Антон Беликов Антон Беликов В Белом доме умер ничтожный актер

    Американцы показали на весь мир шоу, на котором заезжему провинциальному комедианту указали на его реальное место в пищевой цепочке.

    13 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Европейский Рейх будет воевать без поддержки Вашингтона

    Хитрый Трамп, спровоцировав Зеленского на истерику, технично уходит из украинской истории. Зеленскому американцы помогать более не будут, как и Украине в целом.

    21 комментарий
    3 марта 2025, 05:55 • Новости дня

    Париж и Лондон захотели остановить воздушные и морские удары на Украине

    Макрон сообщил о предложении Парижа и Лондона объявить мораторий на воздушные и морские удары на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Франция и Британия выступили с инициативой ввести месячный мораторий на военные действия на Украине, который коснется воздушного пространства и моря, но не будет затрагивать наземные операции, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон отметил, что мораторий распространялся бы и на удары по энергетической инфраструктуре. Он подчеркнул, что предложение не затрагивает боевые действия на земле. Он объяснил это тем, что протяженность линии фронта сопоставима с расстоянием от Парижа до Будапешта, и соблюдение прекращения огня на таком большом участке было бы «крайне сложно» контролировать.

    Также французский лидер выразил надежду на восстановление диалога между лидерами США и Украины, передает ТАСС со ссылкой на Le Figaro.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что европейские войска не будут направлены на Украину, пока не обеспечено надежное перемирие и не проведены «многонедельные переговоры». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник». Канцлер Германии Олаф Шольц заявил: «В основе любого будущего мирного устройства должно лежать то, что Украина может защитить себя и имеет сильную армию».

    2 марта 2025, 18:01 • Новости дня
    Уолтц обозначил требования США к президенту Украины
    Уолтц обозначил требования США к президенту Украины
    @ Annabelle Gordon/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Соединенные Штаты заинтересованы в украинском лидере, способном вести переговоры как с Вашингтоном, так и с Москвой, что является важным условием урегулирования конфликта в стране, заявил в интервью телеканалу CNN помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

    США хотят видеть на Украине лидера, способного к эффективным переговорам с Вашингтоном и Москвой, сообщает ТАСС. Помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью CNN выразил озабоченность тем, что действующий президент Украины Владимир Зеленский может не соответствовать этим требованиям.

    Уолтц подчеркнул, что Соединенные Штаты нуждаются в лидере, который способен вести дела с обеими сторонами, и отметил, что если личные или политические мотивы Зеленского будут препятствовать достижению мира, это станет серьезной проблемой для США.

    «Нам нужен лидер, который может вести дела с нами, в какой-то момент вести дела с россиянами, и если станет ясно, что личные или политические мотивы Зеленского не соответствуют цели прекращения боев в его стране, то, я думаю, у нас будет настоящая проблема», – заявил Уолтц в ответ на вопрос ведущей о том, хочет ли президент США Дональд Трамп отставки Зеленского.

    По мнению Уолтца, для урегулирования конфликта на Украине необходимо иметь партнера, который будет открыт для диалога и сможет принимать взвешенные решения как в отношениях с США, так и с Россией.

    Ранее американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск обвинил Зеленского в бесчеловечности из-за отказа президента Украины заключить мирное соглашение.

    В воскресенье глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский стал предателем еврейского народа и превратился в «нациста», изменив свою политическую линию. Как писала газета ВЗГЛЯД, в администрации президента США возмущены высказываниями Зеленского в адрес президента США, что усиливает конфликт между Вашингтоном и Киевом.

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    2 марта 2025, 13:25 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Макрона о выделении сотен млрд евро на вооружения

    Политолог Ткаченко: Макрон использует Киев и вопросы безопасности для лидерства в объединенной Европе

    Эксперт объяснил слова Макрона о выделении сотен млрд евро на вооружения
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Париж инициирует широкое обсуждение роста военных расходов европейскими странами якобы для защиты региона и Киева от Москвы. Но в этом проекте Брюссель будет учитывать не украинские, а собственные интересы в случае потенциальной утраты «зонтика» США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о выделении сотен миллиардов евро на безопасность.

    «Судя по всему, президент Франции Эммануэль Макрон имеет в виду согласованные действия по повышению военных расходов до 3%. Кроме того, сейчас в Европе у каждой страны свои военные стандарты, поэтому французский лидер предполагает снятие всех барьеров для создания общеевропейских вооружений в рамках трансграничного госзаказа», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Также это заявление можно считать приглашением к обсуждению для Италии, Испании и Португалии, которые выступают против пересчета оборонных расходов и ратуют за то, чтобы Берлин или Париж сами выпускали облигации для заимствований на рынке и выпускали оружие», – продолжил собеседник.

    «Тут важна и политическая составляющая. Вся внешняя политика Макрона строится на том, что он будет лидером объединенной Европы против «российской угрозы». Соответственно, он не сможет в риторике признать поражение Украины. Но на самом деле Киев в этом концепте общеевропейской архитектуры безопасности мало учитывается», – указал аналитик.

    «Украине будут какие-то отдельные поставки вооружений, но в любом случае Европа сейчас думает о своей безопасности после потенциальной утраты «зонтика» США, а не о Киеве», – заметил спикер.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете La Tribune сообщил, что Евросоюз на внеочередном саммите в четверг, 6 марта, рассмотрит предоставление Украине масштабного пакета финансовой помощи. На саммите также обсудят вопрос создания архитектуры европейской безопасности, сообщает РБК.

    «Цель этой встречи – усилить поддержку Украины и предоставить Европейской комиссии мандат на скорейший запуск масштабного и общего финансирования, поскольку на карту поставлена наша безопасность. <...> Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями миллиардов евро», – сказал он.

    Французский лидер признал, что реализация такого проекта займет годы, поэтому Европе нужно сделать все, чтобы сохранить поддержку США. По словам Макрона, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом времена сильно изменились, «поэтому этот саммит 6 марта очень важен».

    Ранее президент Франции заявлял, что «странам ЕС необходимо отказаться от «счастливой вассализации» в отношениях с США», и призывал европейцев «вновь обрести вкус к риску, амбициям и мощи».

    В свою очередь бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис предупредил, что Североатлантический альянс может прекратить свое существование из-за разногласий между Вашингтоном и Брюсселем относительно поддержки Киева. Ставридис допустил формирование новой структуры – Организации европейского договора.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему визит в Вашингтон вынудил Макрона «переобуться в воздухе», и разбиралась, какое военное будущее ждет Европу без поддержки США.

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    2 марта 2025, 16:10 • Видео
    Ким готовит ядерный удар

    Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

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    2 марта 2025, 12:52 • Новости дня
    Сальдо сообщил о благоприятной обстановке для освобождения Херсона

    Сальдо заявил о благоприятной ситуации для освобождения Херсона и правобережья

    Сальдо сообщил о благоприятной обстановке для освобождения Херсона
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о благоприятной военно-политической обстановке для освобождения Херсона и правобережья, подчеркнув важность этой операции.

    Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области, заявил в своем Telegram-канале, что текущая военно-политическая ситуация способствует освобождению города Херсона и правобережья Херсонской области, сообщает ТАСС. Он отметил, что «осталось одно, самое важное: вновь освободить Херсон и все правобережье», добавив, что задача предстоит сложная, но выразил уверенность в ее успешном решении.

    Сальдо также напомнил о событиях 2 марта 2022 года, когда российская армия уже освобождала Херсон, сравнив это событие с чудом для многих жителей города. Он подчеркнул, что для Северного Причерноморья начался новый исторический период интеграции в состав России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Херсоне, контролируемом Вооруженными силами Украины, произошли серии взрывов, в результате которых Вооруженные силы Украины потеряли один из пунктов дислокации. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины усилили атаки на Херсонскую область на фоне переговоров США и России.

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    2 марта 2025, 09:13 • Новости дня
    Авиаудар ВС России уничтожил технику и солдат ВСУ в Зеленом Гае

    Российские войска уничтожили более 10 танков и БМП, около 40 солдат в Зеленом Гае

    Авиаудар ВС России уничтожил технику и солдат ВСУ в Зеленом Гае
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы нанесли авиаудар по позициям ВСУ в Зеленом Гае, уничтожив более 10 единиц бронетехники западного производства и около 40 противников, что значительно ослабило украинские подразделения в этом районе.

    Как сообщает ТАСС, российские войска нанесли авиаудар по позициям ВСУ в населенном пункте Зеленый Гай, находящемся на границе ДНР и Днепропетровской области. Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что в результате удара были уничтожены более десяти единиц бронетехники, в том числе западного производства, а также около 40 украинских военнослужащих.

    Рогов уточнил, что удар пришелся по 127-й бригаде ВСУ из Харькова, расположенной в Зеленом Гае. Были уничтожены танки, БМП Bradley, артиллерийская установка Caesar и бронемашины. Также поражены два склада боеприпасов, включая снаряды для артиллерийских систем M777.

    По мнению Рогова, такие действия ослабят украинские подразделения на линии соприкосновения, где сходятся границы ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили ВСУ из Бурлацкого в результате наступательной операции. Российские военные начали убирать «зубы дракона» ВСУ на границе с Днепропетровской областью. ВСУ не успели укрепить границу с Днепропетровской областью, что привело к успешному продвижению российских войск.

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    2 марта 2025, 09:56 • Новости дня
    Бастрыкин: Европейские политики должны ответить за гибель россиян от атак ВСУ

    Бастрыкин заявил о необходимости привлечь европейских политиков к ответственности за атаки ВСУ

    Бастрыкин: Европейские политики должны ответить за гибель россиян от атак ВСУ
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости привлечь европейских политиков к ответственности за поставки оружия Украине, которые привели к гибели мирных граждан России.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС заявил, что ответственность за гибель мирных граждан России в результате атак Вооруженных сил Украины должны нести также и европейские политики. Бастрыкин указал на то, что европейские страны поставляют оружие Украине, что, по его мнению, делает их ответственными за потери среди российского мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил об атаках, совершенных Украиной на 34 российских региона в ходе специальной военной операции. Украинский беспилотник убил женщину с ребенком в машине скорой помощи в Херсонской области. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в Мюнхене заявила, что мирные жители России якобы не погибают в результате украинского конфликта.


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    2 марта 2025, 23:29 • Новости дня
    Стармер и Шольц отвергли российскую позицию по урегулированию на Украине
    Стармер и Шольц отвергли российскую позицию по урегулированию на Украине
    @ M. Popow/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия должна участвовать в соглашении о прекращении огня на Украине, но не диктовать условия безопасности, заявил премьер Великобритании Кир Стармер. Канцлер Германии Олаф Шольц также призвал отвергнуть российскую позицию.

    «В конечном счете сделка, конечно, должна включать Россию», – приводит слова Стармера ТАСС.

    Однако, по мнению Стармера, Россия не должна «диктовать условия любых гарантий безопасности», прежде чем стороны «дойдут» до соглашение. «Иначе мы не добьемся никакого прогресса», – добавил глава британского правительства.

    Канцлер Германии Олаф Шольц на неформальном саммите в Лондоне заявил, что российская позиция не должна быть принята в ходе переговоров. Он отметил важность поддержки Украины и подчеркнул, что необходимо ее поддерживать как финансово, так и военными средствами, передает РИА «Новости».

    «В основе любого будущего мирного устройства должно лежать то, что Украина может защитить себя и имеет сильную армию... И она должна будет оставаться большой и в мирное время, далеко превосходя экономический потенциал Украины», – подчеркнул канцлер Германии. Он также добавил, что архитектура безопасности должна строиться вокруг этого принципа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер провел встречу с лидерами европейских стран в Лондоне, где обсуждались вопросы коллективной безопасности Европы и ситуация на Украине. Стармер объявил о выделении более 2 млрд долларов Украине на военные закупки, включая 5 тыс. ракет для ПВО.

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    2 марта 2025, 17:48 • Новости дня
    Европейский саммит по Украине стартовал в Лондоне
    Европейский саммит по Украине стартовал в Лондоне
    @ Christophe Ena/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Лондоне стартовал европейский саммит по Украине, на котором собрались представители 18 стран и международных объединений, включая Евросоюз и НАТО.

    Европейский саммит по Украине открыл свои двери в лондонском особняке Ланкастер-хаус, сообщает ТАСС. Организованный премьер-министром Британии Киром Стармером саммит собрал в воскресенье днем лидеров и представителей восемнадцати стран и международных объединений для обсуждения ситуации на Украине.

    Среди участников саммита значатся лидеры Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции. Также в мероприятии принимают участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Президент Украины Владимир Зеленский также прибыл на саммит.

    Турцию на встрече представляет министр иностранных дел Хакан Фидан. Кроме того, в числе участников был замечен посол Украины в Лондоне Валерий Залужный. Основной целью саммита является обсуждение текущей ситуации на Украине и выработка совместных решений и стратегий.

    Ранее британский премьер Кир Стармер сообщил, что в саммите по Украине в Британии в воскресенье могут принять участие представители 18 стран.

    Стармер примет в Лондоне лидеров Европы, включая Владимира Зеленского, для обсуждения гарантий безопасности для Украины в случае перемирия с Россией.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев раскритиковал европейских лидеров за поддержку Владимира Зеленского, сравнив Европу с немощной старухой, нуждающейся в американской опеке.

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    3 марта 2025, 02:47 • Новости дня
    На Украине подтвердили массовую гибель солдат ВСУ после удара «Искандера»

    На Украине подтвердили массовую гибель солдат ВСУ после «прилета» «Искандера» по полигону в Днепропетровской области

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие вооруженных сил Украины погибли во время построения на полигоне в Днепропетровской области Украины, по которому был нанесен российский удар, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Украинские СМИ и пользователи соцсетей сообщают о массовой гибели солдат ВСУ.

    «Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения», – приводит слова Безуглой ТАСС.

    Она подчеркнула, что построения проводятся каждый день. При этом никто не несет ответственности, а главком ВСУ Александр Сырский «остается на должности», заявила Безуглая.

    Бывший нардеп Игорь Мосийчук (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), слова которого приводят украинские СМИ, заявил, что «во время построения (наверное?) по наводке вражеского беспилотника-разведчика прилетела российская баллистическая ракета «Искандер» в результате чего погибло и было ранено большое количество» украинских военных.

    «Украина официально этого не комментировала. О ракетном ударе по Днепропетровской области вчера не сообщалось. Хотя в течение дня Воздушные силы ВСУ несколько раз объявляли ракетную угрозу для Днепропетровской области», – пишут украинские СМИ.

    Отмечается, что «паблики пишут о массовой гибели солдат ВСУ».

    Напомним, Министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области с использованием ОТРК «Искандер», в результате чего были уничтожены до 150 бойцов, включая до 30 иностранных инструкторов.

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    3 марта 2025, 01:58 • Новости дня
    Зеленский отказался соглашаться с потерей Украиной территорий

    Зеленский заявил об отказе Украины подписывать мирное соглашение с потерей территорий

    Зеленский отказался соглашаться с потерей Украиной территорий
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев не готов подписать мирное соглашение, предусматривающее потерю территорий, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский отметил, что подобное соглашение могло бы стать источником будущей напряженности и конфликтов. Он подчеркнул, что страны, поддерживающие Украину или желающие выступить в роли «посредников», согласны, что конфликт должен завершиться в соответствии с позицией Киева, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

    По его словам, если конфликт завершится не так, как считает правильным украинская сторона, «будет лишь вопросом времени, прежде чем люди захотят восстановить справедливость». «Мы не хотим ничего, что не принадлежит нам», – заверил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что уважение к политическим реалиям, включая территориальные, является обязательным для урегулирования. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании заявил, что Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

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    2 марта 2025, 23:59 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии призвала превратить Украину в «стального дикобраза»

    Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен предложила превратить Украину в неперевариваемого «стального дикобраза»

    Глава Еврокомиссии призвала превратить Украину в «стального дикобраза»
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    На саммите в Лондоне фон дер Ляйен сказала, что ЕС и НАТО должны «превратить Украину в стального дикобраза, которого не сможет переварить никакой противник», передает ТАСС.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС и НАТО должны обеспечить Украине поставки оружия, экономическую и финансовую помощь, а также гарантии безопасности и поддержку энергетической инфраструктуры.

    Кроме того, она призвала страны ЕС к срочному вооружению Европы и запустить новую гонку обычных вооружений. На ее взгляд, европейцы должны инвестировать в оборону и поддерживать рост военной промышленности.

    Фон дер Ляйен также объявила о намерении изменить бюджетные нормы и финансовые правила в ЕС. Это позволит странам союза увеличить государственные инвестиции в производство оружия.

    Данные предложения будут обсуждаться на саммите в Брюсселе 6 марта.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта призвал не допустить повторения на Украине минских договоренностей или «афганского» сценария.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.

    МИД России заявил, что Москва готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, который предполагал нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также запрет размещения иностранных войск и баз на Украине.

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    2 марта 2025, 21:01 • Новости дня
    Премьер Британии заявил о выделении Киеву более 2 млрд долларов на вооружение

    Премьер Британии заявил о выделении Киеву более 2 млрд долларов на вооружение

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Британии Кир Стармер объявил о выделении более 2 млрд долларов Украине на военные закупки, включая 5 тыс. ракет для ПВО, которые будут производиться в Белфасте.

    Стармер объявил о выделении Украине более 2 млрд долларов на закупку военной техники. Эти средства позволят Киеву приобрести более 5 тыс. ракет для противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».

    Согласно заявлению Стармера, производство ракет будет налажено в Белфасте, что, по его словам, создаст новые рабочие места в оборонном секторе региона. «Я объявляю о новой сделке, которая позволит Украине использовать 1,6 млрд фунтов стерлингов (более 2 млрд долларов) из британского экспортного финансирования для покупки более 5 тысяч ракет ПВО», – подчеркнул он.

    В воскресенье Кир Стармер провел встречу с лидерами европейских стран в Лондоне, на которой обсуждались вопросы коллективной безопасности Европы и ситуация на Украине.

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    2 марта 2025, 12:37 • Новости дня
    ВС России улучшили позиции в Донбассе и Харьковской области

    Подразделения войск РФ нанесли удары по ВСУ в Донбассе и Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате атак группы войск РФ на позиции ВСУ в Донбассе и Харьковской области противник потерял значительное количество техники и личного состава, улучшены тактические позиции.

    Как сообщает Telegram-канал Минобороны, подразделения группировки войск «Центр» провели успешные операции по улучшению позиций на переднем крае в Донецкой народной республике. Были нанесены удары по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новопавловка, Удачное, Красноармейск и других. Потери противника составили до 475 военнослужащих, а также несколько единиц техники, включая бронетранспортер M113 и боевую машину HMMWV.

    На Харьковском направлении войсками группировки «Север» были поражены формирования мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе населенных пунктов Металловка, Гранов и Волчанск. Потери противника составили 25 военнослужащих и несколько единиц техники.

    Подразделения группировки войск «Запад» также добились улучшения тактического положения. Они нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в Харьковской области и ДНР. В результате было уничтожено до 240 военнослужащих ВСУ и несколько единиц техники.

    Группировка войск «Юг» заняла более выгодные позиции, нанеся удары по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Предтечено, Шевченко и других. Потери ВСУ составили до 320 военнослужащих и ряд единиц артиллерийской техники. Также были уничтожены склады боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР, а также освободили Новую Сорочину в Курской области. Кроме того, сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли более тысячи военных и четыре танка.

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    2 марта 2025, 08:29 • Новости дня
    Командование ВСУ приказало бойцам удерживать позиции без оружия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование ВСУ приказало боевому расчету гранатомета Мк-19 удерживать позиции в поселке Двуречная даже после уничтожения орудия российскими силами,.

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказало расчету гранатомета Мк-19 удерживать оборонительную позицию, несмотря на уничтожение их орудия Вооруженными силами России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы допроса украинского военнопленного Ярослава Ермолюка. Он рассказал, что после уничтожения их гранатомета в поселке Двуречная Харьковской области ему было сказано «занимать позиции, держать оборону».

    Ермолюк, воевавший в составе расчета гранатомета, высказал мнение, что украинскому военному руководству нет дела до своих подчиненных. Он отметил, что в ВСУ мобилизуются разные люди, включая пожилых и лиц с алкогольными проблемами. Ермолюк также рассказал о многочисленных беспорядках и недостаточной организации в украинских ВС, что приводит к дезертирству и сдаче позиций.

    По его словам, отсутствие надлежащей организации эвакуации раненых приводит к гибели многих из них. Именно это обстоятельство заставило его группу сдаться без сопротивления российским военнослужащим. Ермолюк также призвал других украинских военнослужащих последовать их примеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, десантники Вооруженных сил Украины сдались после того, как российская артиллерия нанесла удар в Курской области. Украинский пленный рассказал о размере взятки за отсрочку от службы в Вооруженных силах Украины. Командир Вооруженных сил Украины пригрозил своим подчиненным расстрелом за отказ вернуться на прежние позиции в районе Красноармейска.

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    2 марта 2025, 11:02 • Новости дня
    Песков: Макрон пока не делал реальных шагов для общения с Путиным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон, несмотря на свои заявления о готовности общаться с Владимиром Путиным, не предпринял никаких реальных шагов в этом направлении.

    По словам Пескова, Макрон уже ранее выражал готовность к диалогу с Путиным, однако на практике это ничем не подкреплялось, передает РИА «Новости».

    В интервью тележурналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину Песков также отметил, что Франция в последнее время занимала позицию, поддерживающую продолжение конфликта на Украине любыми средствами. Он подчеркнул, что это заявление связано с периодическими обещаниями Макрона позвонить Путину, что так и не было реализовано. Видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина. Интервью было записано 26 февраля.

    Кроме того, Песков добавил, что время покажет, как изменится позиция Европейского союза. Он указал на важность контактов ЕС с США и новой динамики в российско-американских отношениях, которые могут повлиять на европейскую политику в будущем.

    Накануне Эммануэль Макрон заявил о возможности возобновления диалога с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что это может произойти при стабилизации ситуации. Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон выразил надежду на скорое прекращение боевых действий на Украине, подчеркнув важность перемирия для безопасности Европы и США.

    Напомним, Белый дом выразил надежду на скорую встречу президента США с Путиным и Зеленским, отметив, что такие переговоры могут содействовать стабилизации международной обстановки. Песков сообщил, что американский лидер проявляет готовность слышать собеседников.

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    2 марта 2025, 15:42 • Новости дня
    Сийярто заявил о нарушении ЕС гарантий энергобезопасности Венгрии

    Сийярто обвинил Еврокомиссию в нарушении гарантий энергобезопасности Венгрии

    Tекст: Ольга Иванова

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что Еврокомиссия нарушила гарантии энергобезопасности Венгрии, что отразится на ее позиции в отношении Украины, особенно после удара беспилотником по компрессорной станции газопровода «Турецкий поток».

    Сийярто направил письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам Кае Каллас, в котором заявил о нарушении Еврокомиссией гарантий энергобезопасности Венгрии. Сийярто отметил, что Брюссель нарушил две из четырех предоставленных гарантий, передает ТАСС.

    Одна из нарушенных гарантий касается переговоров о возобновлении транзита российского газа через Украину, на которые не были приглашены представители Венгрии, несмотря на обещания. Министр также указал, что Еврокомиссия гарантировала, что Украина не будет атаковать инфраструктуру, используемую для поставок энергоносителей в ЕС.

    По словам Сийярто, вопреки этим гарантиям, в ночь на 28 февраля Украина нанесла удар беспилотником по компрессорной станции «Русская» газопровода «Турецкий поток». Сийярто подчеркнул, что эти вопросы будут влиять на позицию Венгрии при принятии решений в ЕС по вопросам, касающимся Украины.

    Напомним, российская система ПВО отразила атаку трех украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил попытку Киева атаковать эту компрессорную станцию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Анкара может воздействовать на Украину в связи с атакой на объект «Турецкого потока».

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