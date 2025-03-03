Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.29 комментариев
Париж и Лондон захотели остановить воздушные и морские удары на Украине
Макрон сообщил о предложении Парижа и Лондона объявить мораторий на воздушные и морские удары на Украине
Франция и Британия выступили с инициативой ввести месячный мораторий на военные действия на Украине, который коснется воздушного пространства и моря, но не будет затрагивать наземные операции, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон отметил, что мораторий распространялся бы и на удары по энергетической инфраструктуре. Он подчеркнул, что предложение не затрагивает боевые действия на земле. Он объяснил это тем, что протяженность линии фронта сопоставима с расстоянием от Парижа до Будапешта, и соблюдение прекращения огня на таком большом участке было бы «крайне сложно» контролировать.
Также французский лидер выразил надежду на восстановление диалога между лидерами США и Украины, передает ТАСС со ссылкой на Le Figaro.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что европейские войска не будут направлены на Украину, пока не обеспечено надежное перемирие и не проведены «многонедельные переговоры». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник». Канцлер Германии Олаф Шольц заявил: «В основе любого будущего мирного устройства должно лежать то, что Украина может защитить себя и имеет сильную армию».