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Участник программы «Время героев» Шорохов назначен в управление президента по анализу соцпроцессов
Кавалер ордена Мужества Антон Шорохов стал главным советником в управлении президента по анализу социальных процессов
Кавалер ордена Мужества и участник президентской программы «Время героев» Антон Шорохов стал главным советником управления президента РФ, где будет заниматься мониторингом и анализом соцпроцессов для повышения эффективности проектирования значимых проектов.
В мае прошлого года Шорохов вошел в число участников программы, инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления президентской академии, передает сайт «Время героев».
Шорохов отметил, что участие в программе помогло ему раскрыть управленческий потенциал и познакомиться с передовыми моделями управления. «Благодаря программе я встретил и узнал много прекрасных людей – у нас одни ценности, желание сделать нашу страну и жизнь граждан комфортнее», – заявил он. Шорохов выразил благодарность своему наставнику Александру Харичеву, подчеркнув важность стажировки и изучения сложных вопросов.
На новой должности Шорохов намерен заниматься мониторингом, анализом и прогнозированием развития социальных процессов, что, по его словам, будет способствовать повышению эффективности проектирования и развития значимых инициатив. Он заявил о своей уверенности в возможности внести вклад в развитие страны на этом посту.
Антон Шорохов родился в Тихвине Ленинградской области в 1990 году. Выпускник Военно-космической академии и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, он был награжден орденом Мужества в 2023 году и медалью Суворова в 2022 году.
Программа подготовки руководителей из числа ветеранов СВО «Время героев» завершила обучение первой группы участников, из которых 27 человек уже получили ключевые назначения в органах государственной и муниципальной власти.
Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения Первых» Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовится к переходу на новые места работы.
Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.