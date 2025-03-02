Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.29 комментариев
Стармер и Шольц отвергли российскую позицию по урегулированию на Украине
Россия должна участвовать в соглашении о прекращении огня на Украине, но не диктовать условия безопасности, заявил премьер Великобритании Кир Стармер. Канцлер Германии Олаф Шольц также призвал отвергнуть российскую позицию.
«В конечном счете сделка, конечно, должна включать Россию», – приводит слова Стармера ТАСС.
Однако, по мнению Стармера, Россия не должна «диктовать условия любых гарантий безопасности», прежде чем стороны «дойдут» до соглашение. «Иначе мы не добьемся никакого прогресса», – добавил глава британского правительства.
Канцлер Германии Олаф Шольц на неформальном саммите в Лондоне заявил, что российская позиция не должна быть принята в ходе переговоров.
Он отметил важность поддержки Украины и подчеркнул, что необходимо ее поддерживать как финансово, так и военными средствами, передает РИА «Новости».
«В основе любого будущего мирного устройства должно лежать то, что Украина может защитить себя и имеет сильную армию... И она должна будет оставаться большой и в мирное время, далеко превосходя экономический потенциал Украины», – подчеркнул канцлер Германии. Он также добавил, что архитектура безопасности должна строиться вокруг этого принципа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер провел встречу с лидерами европейских стран в Лондоне, где обсуждались вопросы коллективной безопасности Европы и ситуация на Украине. Стармер объявил о выделении более 2 млрд долларов Украине на военные закупки, включая 5 тыс. ракет для ПВО.