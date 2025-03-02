Стармер и Шольц отвергли российскую позицию по урегулированию на Украине

Tекст: Антон Антонов

«В конечном счете сделка, конечно, должна включать Россию», – приводит слова Стармера ТАСС.

Однако, по мнению Стармера, Россия не должна «диктовать условия любых гарантий безопасности», прежде чем стороны «дойдут» до соглашение. «Иначе мы не добьемся никакого прогресса», – добавил глава британского правительства.

Канцлер Германии Олаф Шольц на неформальном саммите в Лондоне заявил, что российская позиция не должна быть принята в ходе переговоров.

Он отметил важность поддержки Украины и подчеркнул, что необходимо ее поддерживать как финансово, так и военными средствами, передает РИА «Новости».

«В основе любого будущего мирного устройства должно лежать то, что Украина может защитить себя и имеет сильную армию... И она должна будет оставаться большой и в мирное время, далеко превосходя экономический потенциал Украины», – подчеркнул канцлер Германии. Он также добавил, что архитектура безопасности должна строиться вокруг этого принципа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер провел встречу с лидерами европейских стран в Лондоне, где обсуждались вопросы коллективной безопасности Европы и ситуация на Украине. Стармер объявил о выделении более 2 млрд долларов Украине на военные закупки, включая 5 тыс. ракет для ПВО.