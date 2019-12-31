Американцы назвали «самых восхитительных» мужчин года

Президент США Дональд Трамп и бывший президент США Барак Обама стали лидерами «рейтинга восхищения», следует из данных исследования компании Gallup по итогам 2019 года.

Обама становится «восхитительным мужчиной» уже в 12-й раз, а Трамп - в первый. Супруга экс-президента Мишель Обама второй раз подряд стала «самой восхитительной женщиной», передает РИА «Новости».

В этом году выбор американцев резко разделился. За Обаму проголосовали 41% демократов, а за Трампа – 45% республиканцев. Демократов, которые выбрали Трампа, было относительно мало, как и республиканцев, проголосовавших за Обаму.

11% американцев назвали «самыми восхитительными» родственников и друзей, 18% – других людей, а 25% не назвали никого.

Результаты исследования Gallup основаны на телефонных опросах, проведенных с 3 по 12 декабря со случайной выборкой 1025 взрослых в возрасте от 18 лет. Для результатов, основанных на общей выборке, погрешность выборки составляет 4 процентных пункта при уровне доверия 95%.

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