Гендиректора ЧОПа с семьей заподозрили в похищении товаров из «Ашана» в Москве

В Москве генеральный директор ЧОПа вместе со своей семьей подозревается в краже продуктов и бытовой химии из гипермаркета «Ашан» на сумму 30 тыс. рублей.

По данным «Рен ТВ», инцидент произошел днем 29 декабря в торговом центре «Капитолий». На место происшествия прибыли полицейские и по камерам видеонаблюдения определили подозреваемого. Им оказался ранее судимый за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести 41-летний мужчина, 41-летняя женщина и 21-летний молодой человек, судимый по аналогичной статье. Объяснения они давать отказались.

Ранее в Москве безработный мужчина открыл огонь из травматического пистолета в кассира магазина в Москве, чтобы украсть выручку из кассы.