Безработный с травматическим пистолетом ограбил магазин в Москве

Безработный мужчина открыл огонь из травматического пистолета в кассира магазина в Москве, чтобы украсть выручку из кассы, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В кафе в доме №27 на 9-й Парковой улице сработала сигнализация, сигнал поступил накануне около 20.54 мск, сообщили в полиции, передает РИА «Новости».

«В 21.00 был задержан неработающий гражданин 1967 года рождения, который в помещении магазина из травматического пистолета произвел три выстрела в кассира и пытался открыто похитить из кассы магазина денежные средства», – пояснили в ведомстве.

Кассир отделался рваной раной ладони и травмой плеча, медицинскую помощь пострадавшему оказали на месте.

По факту нападения возбуждено уголовное дело.