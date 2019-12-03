Песня «Тает лед» оказалась об отношениях между Россией и Украиной

Вышедший в 2017 году трек «Тает лед» украинской группы «Грибы» был написан в том числе об отношениях между Россией и Украиной и о мире между соседними странами, заявил продюсер и солист группы Юрий Бардаш.

Он заявил в интервью YouTube-каналу «ВДудь», что это «самый важный трек за весь русский интернет», так как «все социальные группы сделали на этот трек свои версии».

«Потому что все хотят мира. Это второй смысл, как я это объясняю. Мы выпустили это во время жесткой эскалации конфликта между двумя соседними – братскими уже нельзя говорить слово, Ваню Дорна за это просто разорвали на части – соседними государствами», – заявил Бардаш.

Группа «Грибы» стала известной благодаря этой песне, клип на которую набрал на YouTube на сегодняшний день более 211 млн просмотров. Клип стал одним из самых вирусных видео 2017 года.

В интервью Юрию Дудю Бардаш также рассказал о своем отношении к происходящему на Украине и в Донбассе.