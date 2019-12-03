Россиянин оплатил проезд всех пассажиров маршрутки и прославился

В Новосибирске местный житель Денис Сагайдак оплатил проезд всех пассажиров в маршрутке, пишут СМИ.

Сагайдак проехал весь маршрут, все это время он оплачивал проезд попутчикам, пишет НГС.

Пассажиры сильно удивились этому поступку, он так и не объяснил, зачем он это делает.

Позже журналистам удалось найти щедрого мужчину, им оказался предприниматель из Барнаула. Сагайдак рассказал, что решил заплатить за пассажиров, просто потому, что ему так захотелось.

«Очень интересно и забавно читать комментарии, предположения других людей, зачем это делалось. В первую очередь, это не какая-то акция, это не праздник никакой, не день рождения, не наркоман я. Это внутреннее намерение какое-то сработало, желание просто сделать вот такое», – признался он.

Сагайдак пояснил, что проехал по маршруту 30 остановок, за это время он заплатил за 41 человека. За каждого он отдал по 30 рублей и потратил на это больше 1200 рублей.

Он добавил, что пассажиры по-разному отреагировали на его поведение. Кто-то протестовал, заверяя, что сам сможет оплатить проезд, кто-то предполагал, что их разыгрывают, кто-то удивлялся происходящему.

«В «Газели», знаете, витал вопрос: «Что вообще за фигня?». Предполагали, что у меня брат из армии пришел – из горячей точки. Варианты разные очень: день рождения, свадьба, юбилей, рождение ребенка. Первые два мужчины, конечно, удивились, когда я сказал: «Я за вас заплачу». Потом был вопрос: «Зачем?», а потом следующий вопрос: «А мы не взорвемся на этой «газельке»?», – поделился наблюдениями Сагайдак.