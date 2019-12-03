Анонсированы телефонные переговоры Путина с новой главой ЕК

Новый председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен позвонит президенту России Владимиру Путину в рамках проведения переговоров с лидерами «двадцатки», заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

«Да, телефонный разговор с президентом Путиным действительно состоится», – передает ТАСС слова Мамера.

Напомним, ранее в ноябре стало известно об идее фон дер Ляйен послать немецких солдат на восток Украины.

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