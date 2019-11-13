Стало известно об идее фон дер Ляйен послать немецких солдат на восток Украины

Избранный председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в бытность министром обороны Германии в 2014 году предлагала комитету бундестага по делам обороны направить вооруженных парашютистов-десантников на восток Украины, чтобы «контролировать границу с Россией», говорится в биографии главы ЕК.

В биографии фон дер Ляйен, опубликованной немецким издательством Piper Verlag GmbH, описывается, как министр обороны Германии в 2014 году, вскоре после начала конфликта на востоке Украины, обратилась к представителям комитета бундестага по делам обороны с заявлением о том, что «бундесвер готовится к участию в двух зарубежных миссиях». Речь шла, в частности, о том, чтобы «направить два разведывательных беспилотника типа Luna вместе с 50 вооруженными парашютистами-десантниками для их охраны на восток Украины». По мнению фон дер Ляйен, они должны были «контролировать границу с Россией и стабилизировать недавно обговоренное перемирие». Еще одна миссия должна была усилить подготовку иракских вооруженных сил. Эти заявления были сделаны без ведома МИД ФРГ, передает РИА «Новости».

«Штайнмайер был ужасно разозлен... Вскоре после пиар-выступления фон дер Ляйен министр иностранных дел принял участие в заседании рабочей группы по международной и оборонной политике фракции СДПГ в бундестаге и в резком тоне ругал свою коллегу по кабинету. Штайнмайер считал проблематичным, что о вооруженном участии на Украине ведутся публичные спекуляции. Это усложняло переговоры. Со слов участника заседания, он никогда не видел его (Штайнмайера) таким разгневанным», – говорится в биографии фон дер Ляйен, авторами которой стали многолетний корреспондент журнала Focus в Берлине Даниэль Гоффарт и сотрудник пресс-службы правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Авторы сообщают, что вскоре после этого во внешнеполитическом ведомстве заявили, что такие действия «противоречат международному праву», а миссия с дронами «впредь больше не обсуждалась».

В книге также приведен эпизод, связанный с реакцией главы Минобороны ФРГ на присоединение Крыма к России. Фон дер Ляйен заявила в интервью еженедельнику Spiegel, что «для партнеров по альянсу, которые находятся на внешних границах, теперь важно, чтобы НАТО продемонстрировало присутствие».

Как пишут авторы книги, «это звучало как введение войск в Прибалтику, эскалация, гонка вооружений, война», министр фон дер Ляйен «вызвала бурю в хрупкой международной ситуации». Глава минобороны поспешила заявить, что имела в виду «намерение гарантировать партнерам по альянсу безопасность»

«Фон дер Ляйен болезненно почувствовала, что ее заявления теперь имеют совсем другие последствия, чем те пиар-кампании, с помощью которых она привлекала внимание в министерстве по делам семьи и в минтруда (фон дер Ляйен занимала эти должности в кабинете канцлера Ангелы Меркель – прим. ВЗГЛЯД)... Но фон дер Ляйен интерпретировала свою оплошность свойственным ей образом. Она считала, что только потому, что она женщина (во главе Минобороны ФРГ), все ее слова интерпретируются с военной точки зрения более милитаризированно, чем у ее предшественников – Франца Йозефа Юнга или Томаса де Мезьера», – сообщили биографы.

Напомним, в апреле 2018 года министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что давление на Россию с помощью санкций должно продолжаться, в отношении Москвы необходимо проводить более жесткий курс.

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