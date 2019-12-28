Прокурор подтвердил наличие экс-бойцов «Беркута» в списках на обмен в Донбассе

Прокурор по делу о «евромайдане» Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения «Беркут», которые обвиняются в расстрелах на акциях протеста в Киеве, есть в списках на обмен.

«Прокурор Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения «Беркут», обвиняемые в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен», – сообщило издание «Громадское».

При этом представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева заявила о выполнении ЛНР всех условий для проведения обмена, передает РИА «Новости».

«Выражаем глубокую надежду, что украинская сторона выполнит заявленные в рамках «нормандской встречи» обязательства и завтра пройдет полноценный обмен по принципу «всех установленных на всех установленных». Со стороны ЛНР для этого выполнены все необходимые условия», – сказано в заявлении Кобцевой.

Она также уточнила, что почти все заявленные со стороны республики на обмен удерживаемыми лица подтвердили свое участие в обмене: «По результатам состоявшейся верификации удерживаемых лиц, которая проходила 27 и 28 декабря, почти все заявленные с нашей стороны люди, местонахождение которых установлено, подтвердили свое согласие на обмен».

Между тем, пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что обмен пленными в Донбассе должен состояться в воскресенье. «Обмен должен быть завтра. Мы ждем этого. Пока не полностью завершена верификация всех людей», – сказал Зеленский.

Ранее стала известна формула обмена пленными между Киевом и Донбассом.