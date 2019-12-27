Новак назвал срок запуска «Северного потока – 2»

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27 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 19:48  |  vz.ru
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Как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2»

Газпром может вернуть загрузку «Северного потока – 1» на полную мощностьФото: Patrick Pleul/Global Look Press
Газпром может необычным способом увеличить поставки газа в Европу в обход Украины и наперекор санкциям США, которые хотят поставлять в Европу свой СПГ. У России есть такая возможность, даже несмотря на приостановку строительства «Северного потока – 2». И опасения Украины, что она может потерять часть своего транзита в 2020 году, на этом фоне выглядят вовсе не беспочвенными.  Подробности...
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Америка готова начать войну против российской элиты

Сотрудники Киберкомандования США за работойФото: cybercom.mil
Пентагон готовится к атаке на высокопоставленных российских чиновников, руководителей спецслужб, армии и олигархов. Так США собираются ответить на «российское вмешательство» в следующие президентские выборы. Американцы будут распространять секретные личные данные российских руководителей, а также дезинформацию для провоцирования вражды внутри российской элиты. И это уже элемент информационной войны. Подробности...
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Участник штурма дворца Амина: Боялись, что после операции нас ликвидируют

Рустам-Ходжа Турсункулов во время учебы в десантном училищеФото: фото из архива Сергея Козлова
«По ходу то ли кричал, то ли мычал, не помню. Назад не смотрел. Была какая-то дикая обреченность и какая-то злость, ненависть к тем, кто оборонялся внутри и стрелял в нас». Полковник Рустам-Ходжа Турсункулов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как еще лейтенантом командовал своим подразделением во время легендарного штурма дворца Амина в Кабуле. Подробности...
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Турция испугана перспективой столкновения с «ЧВК Вагнера»

Эрдоган собирается воевать против маршала Хафтара (слева)Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
Все больше признаков того, что Турция готовится послать свои войска для борьбы с человеком, которого поддерживает Россия – ливийским генералом Хафтаром. Есть данные, что на стороне Хафтара в составе так называемой ЧВК Вагнера воюют российские граждане. Означает ли это возможность боевого столкновения турок и россиян? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Зеленского пытаются подставить при обмене пленных

Павел Волков, публицист
В ближайшие дни должен состояться большой обмен «удерживаемыми лицами» между ЛДНР и Украиной. Предыдущий подобный обмен был аж в 2017-м. Но очень многим в Киеве невыгодно, чтобы люди оказались на свободе. Подробности...

Что пережил интернет в 2019 году

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Пока мы отстаиваем свои права, западная пресса спокойно выполняет свою «работу» у нас: ведется жесткая пропаганда, направленная на подрыв авторитета органов государственной власти, происходит разжигание социальных конфликтов. Подробности...

Какие нововведения ждут российский бизнес

Екатерина Звягина, эксперт Агентства стратегических инициатив
Не бойтесь нововведений. Ищите в них плюсы, а не минусы. Очевидно, что за налоговым мониторингом будущее. Первыми его проходят крупнейшие компании. Можно прогнозировать, что скоро за ними последует малый и средний бизнес. Подробности...
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    Столкновение военных России и США в Сирии

    Спасибо американцам за наши Курилы

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      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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      Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

      Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны
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      Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток

      Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудитории
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              Новак назвал срок запуска «Северного потока – 2»

                 27 декабря 2019, 18:51
              Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
              Текст: Алексей Дегтярев

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              Минэнерго сообщило, что запуск «Северного потока – 2» планируется произвести до конца 2020 года, об этом заявил глава ведомства Александр Новак.

              «До конца 2020 года «Северный поток – 2» будет запущен. Один из вариантов – это судно, которое сейчас находится на Дальнем Востоке. Но потребуется некоторое время на допподготовку», – сказал министр, передает ТАСС.

              Речь идет о судне «Академик Черский», с 2016 года оно находится в эксплуатационном управлении ООО «Газпром флот», оно находится в порту Находки.

              Напомним, в связи с новыми санкциями США швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «Северного потока – 2», объявила о приостановке строительства.

              В Минпромторге заявили, что российские предприятия способны построить судно-трубоукладчик, однако необходимо оценить экономическую составляющую и потенциальную загрузку такой техники в долгосрочной перспективе.

              Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2».


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