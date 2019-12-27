Новак назвал срок запуска «Северного потока – 2»

Минэнерго сообщило, что запуск «Северного потока – 2» планируется произвести до конца 2020 года, об этом заявил глава ведомства Александр Новак.

«До конца 2020 года «Северный поток – 2» будет запущен. Один из вариантов – это судно, которое сейчас находится на Дальнем Востоке. Но потребуется некоторое время на допподготовку», – сказал министр, передает ТАСС.

Речь идет о судне «Академик Черский», с 2016 года оно находится в эксплуатационном управлении ООО «Газпром флот», оно находится в порту Находки.

Напомним, в связи с новыми санкциями США швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «Северного потока – 2», объявила о приостановке строительства.

В Минпромторге заявили, что российские предприятия способны построить судно-трубоукладчик, однако необходимо оценить экономическую составляющую и потенциальную загрузку такой техники в долгосрочной перспективе.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2».