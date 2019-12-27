Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что во встрече приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, глава МИД Сергей Лавров и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, передает РИА «Новости».

На совещании «обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития».

«В развитие телефонных разговоров, которые состоялись у президента в последние дни с зарубежными коллегами, обсуждалась ситуация в Сирии с упором на проблему повышения террористической активности в Идлибе, затрагивалось положение дел в Ливии, участники высказывались в пользу поддержки международных усилий по урегулированию в этой стране», – добавил представитель Кремля.

Указывается, что Владимир Путин «отметил необходимость обеспечения бесперебойного функционирования соответствующих министерств и ведомств в ходе предстоящих длительных новогодних праздников».