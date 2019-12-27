Десант Дедов Морозов высадился на крышу детской больницы в Москве

Для пациентов Морозовской детской городской клинической больницы в Москве выступили спасатели-альпинисты в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек, отряд высадился на крыше больницы и с помощью альпинистского снаряжения проник в палаты через окна.

«Профессиональные спасатели и пожарные Москвы и всей России отмечают День спасателя. И сегодня мы поздравляем детей, находящихся на лечении в Морозовской больнице, с новогодним праздником», – отметил замглавы московского департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Андрей Иванов, передает ТАСС.

Всего в «праздничном десанте» приняли участие 45 спасателей, они общались с детьми с внешних фасадов здания с пациентами, к которым запрещен прямой контакт, и в палатах – с остальными детьми.

Снегурочки поднялись на подъемных механизмах, чтобы поздравить детей.

Один из пациентов Матвей в ходе акции «Елка желаний» пожелал увидеть, как работают спасатели.

«Сегодня у Матвея есть не только возможность посмотреть, как работают спасатели, а после сегодняшней акции посетить самый большой пожарно-спасательный отряд Москвы в комплексе зданий «Москва-Сити», где пожарные и спасатели продемонстрируют ему все имеющееся оборудование и снаряжение», – отметил замглавы департамента.

Главврач учреждения Елена Петряйкина сообщила, что спасатели поздравили свыше 1000 детей. Многие из них не могут встретить Новый год дома, поэтому в эти дни проходит фестиваль «Зима в Морозовке». В ходе него для детей каждый день до 8 января проводят концерты и мастер-классы.

В акции приняли участие профессиональные спасатели департамента, которые каждый день занимаются тушением пожаров с земли и воздуха, ликвидацией аварий, эвакуацией пострадавших и тяжелобольных на вертолетах.