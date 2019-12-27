Орбиту МКС скорректировали в два этапа

Две коррекции орбиты Международной космической станции (МКС) были осуществлены в пятницу с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-13», сообщили в Роскосмосе.

«В соответствии с программой полета Международной космической станции 27 декабря были проведены две плановые коррекции ее орбиты», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

Напомним, 11 ноября специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП) скорректировали орбиту Международной космической станции (МКС), подняв ее на 800 метров.

В августе орбиту МКС дважды скорректировали в ожидании робота «Федора».

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