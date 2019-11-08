ЦУП скорректировал орбиту МКС

Специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП) скорректировали орбиту Международной космической станции (МКС), подняв ее на 800 метров, сообщили в пресс-службе ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится ЦУП).

«Маневр был проведен с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-12». Двигательная установка отработала расчетное время», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В ЦНИИмаш добавили, что в результате маневра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 800 метров и составила 416,6 километров.

«Целью коррекции является формирование баллистических условий для полета российских транспортных кораблей - сведение с орбиты грузового корабля «Прогресс МС-12» и стыковка с российским сегментом МКС грузового корабля «Прогресс МС-13», – уточнили в пресс-службе.

Напомним, в августе орбиту МКС дважды скорректировали в ожидании робота «Федора».

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