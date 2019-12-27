Пожилая японка возмутилась приветствием жителей Курил

Японскую туристку 80-летнюю Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которыми встречали гостей из Японии. Женщина также раскритиковала японские власти за то, что они разрешили туристические поездки на Курилы.

«Приветствуем вас на нашем острове», – приводит газета Yomiuri слова жителей острова Итуруп, которые возмутили туристку.

В материале говорится, что Ясуда жила на Итурупе в детстве и считает остров «своей родиной», передает РИА «Новости».

«Каждый раз, когда Ясуда-сан слышала от японцев слова «Прекрасно!», «Здесь кругом живут замечательные люди!», в ее сердце вновь и вновь закипало неприятное чувство», – пишет автор статьи.

«Ясно, что сами по себе эти поездки (японских туристов на Курилы – прим. ВЗГЛЯД) никак не связаны с перспективой возврата островов», – добавила женщина.

По словам автора статьи, Ясуда хотела бы, чтобы японцы ездили на острова для того, чтобы «видеть их в исторической перспективе».

Накануне газета «Асахи» со ссылкой на попавшие в ее распоряжение рассекреченные документы японского МИДа написала, что Соединенные Штаты в 50-е годы прошлого века оказывали давление на Японию в период ведения переговоров о восстановлении дипломатических отношений с СССР. По мнению японских СМИ, из-за действий Вашингтона не удалось заключить мир между Советским Союзом и Японией.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД