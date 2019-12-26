Украина пригрозила Донбассу лишением водоснабжения

Власти Украины изучают возможность отключения водоснабжения для жителей подконтрольной ДНР части Донецкой области. Причиной является якобы отсутствие платы за воду, заявил замглавы Донецкой облгосадминистрации Игорь Мороз.

«Первая проблема, которая существует, – это отсутствие оплаты с временно неподконтрольной территории», – приводит его слова портал «Новости Донбасса».

Мороз утверждает, что ДНР потребляет 23 млн кубометров воды в месяц, подконтрольная Киеву часть Донецкой области - 10 млн кубометров. Вопрос оплаты, по его словам, был вынесен на рассмотрение Трехсторонней контактной группы, на которой представители ДНР предварительно согласились оплатить услуги. При этом окончательного механизма расчетов нет, заявил Мороз.

По его словам, правительство Украины уже поручило разработать схему альтернативного водоснабжения подконтрольной властям территории. Если власти Украины придут к выводу, что ДНР не будет платить за воду, заявил Мороз, то будет принято решение о прокладке новых ниток труб, «чтобы иметь возможность поставки воды на Мариуполь, Волноваху» и на весь юг Донецкой области «за счет альтернативных источников».

Сейчас водоснабжение по обе стороны линии соприкосновения осуществляет предприятие «Компания «Вода Донбасса». Объекты водоснабжения на Украине и в ДНР взаимосвязаны.

На Украине уже неоднократно угрожали жителям Донбасса отключением водоснабжения.