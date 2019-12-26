Офис бразильской компании пытались сжечь из-за фильма об Иисусе-гее

Штаб-квартиру бразильской комедийной группы Porta dos Fundos в Рио-де-Жанейро забросали коктейлями Молотова после запуска фильма об Иисусе-гее.

Пожар в офисе смог потушить охранник, при инциденте никто не пострадал, сообщает Reuters.

К Рождеству был выпущен фильм «Первое искушение Христа», в котором Иисус приглашает домой «своего предполагаемого парня Орландо».

Картина вызвала негативную реакцию у верующих, петицию с требованием запретить фильм подписали около двух миллионов человек.

Отмечается, что в Бразилии проживает крупнейшая в мире католическая община, а также растет число верующих.

Ранее в шведской церкви появился алтарь с раем для секс-меньшинств.