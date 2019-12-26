Переговоры России и Украины по газу начались в Вене

Представители России и Украины начали в Вене очередные переговорам по газу в рамках уже достигнутых 20 декабря договоренностей, сообщил представитель Газпрома.

«В Вене начались российско-украинские переговоры по газу в соответствии с протоколом от 20 декабря», – сказал он, передает ТАСС.

Напомним, 20 декабря Россия и Украина подписали протокол о газовом сотрудничестве. Ожидается, что до конца года стороны подпишут новый пятилетний контракт, а после Нового года планируется обсудить прямые поставки газа. Также протокол содержит договоренности об урегулировании юридических разногласий между Газпромом и Нафтогазом.