Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 14 копеек – до 61,71 рубля, курс евро снизился на 25 копеек – до 68,43 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 67,44 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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