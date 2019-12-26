Узбекистан отреагировал на звание «страны года» от Economist

Первый замглавы узбекистанского МИД Ильхом Нематов приветствовал оценку британского журнала Economist, который ранее назвал Узбекистан «страной года».

«Да, я очень рад. Это очень авторитетный журнал. Если Economist признает те реформы, которые происходят в Узбекистане в экономической сфере, это значит, что действительно наши экономические реформы продвигаются вперед очень хорошими темпами... Поэтому большое спасибо», – сказал Нематов, передает РИА «Новости».

Замглавы узбекистанского МИД также уточнил, что «процессы реформ (в Узбекистане) приобрели необратимый характер».

Ранее британский журнал Economist назвал Узбекистан «страной года», отметив, что там за прошедший год произошло больше позитивных перемен, чем в каком-либо другом государстве.

Издание пишет, что еще три года назад Узбекистан был «постсоветской диктатурой» и «закрытым обществом». Однако после смерти первого президента страны Ислама Каримова в 2016 году и прихода к власти его премьер-министра Шавката Мирзиеева «сначала мало что изменилось, но после отстранения от должности главы спецслужбы в 2018 году Мирзиеев начал проводить реформы, которые ускорились на протяжении прошедшего года».

Газета ВЗГЛЯД писала, почему узбекская «перестройка» удостоилась лести Запада.