На учениях в Мурманской области погиб военнослужащий-контрактник

Северный флот и правоохранительные органы начали проверку по факту гибели военнослужащего на учениях в Мурманской области, сообщила пресс-служба флота.

«Комиссия Северного флота совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту гибели 24 декабря военнослужащего по контракту одной из воинских частей флота, дислоцированной в Мурманской области, в результате огнестрельного ранения», – отметили в СФ, передает ТАСС.

По предварительным сведениям, военнослужащий получил огнестрельное ранение из-за несоблюдения требований безопасности при обращении с оружием в ходе учебных стрельб.

Ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Источник агентства в силовых структурах региона отметил, что военнослужащий-контрактник погиб в Кандалакшском районе Мурманской области.

В понедельник в Карелии солдат-срочник, проходящий службу в гарнизоне Бесовец, получил пулевое ранение челюсти.