Напечатанный на 3D-принтере малоразмерный авиадвигатель испытали в России

На базе казанского АО «Научно-производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Симонова» прошли стендовые испытания малоразмерных газотурбинных авиадвигателей, изготовленных методом 3D-печати, сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

«В процессе испытаний успешно протестированы малогабаритные двигатели (МГТД) с тягой до 150 кГс, которые подтвердили требуемые характеристики. Ключевые элементы данных силовых установок изготовлены методом послойного лазерного сплавления с использованием новых отечественных металлопорошковых композиций жаропрочного и алюминиевого сплавов, – передает РИА «Новости» сообщение ФПИ.

Там добавили, что демонстрационные летные испытания МГТД запланированы на январь-февраль 2020 года. В качестве летающей лаборатории будет использован легкий беспилотный летательный аппарат.

По итогам испытаний 25 декабря в Казани прошло совещание с участием представителей Фонда перспективных исследований, ФГУП «ВИАМ», правительства Татарстана, организаций и ведомств, являющихся потенциальными потребителями результатов проекта.

«Технологии 3D-печати имеют широкие перспективы внедрения в военном и гражданском секторах экономики. Результаты проекта убедительно подтверждают эффективность применения аддитивных технологий для производства сложноконструкционных изделий. Очевидно, что эти технологии будут востребованы не только в авиастроении, но и других отраслях – нефтегазодобыче, автомобилестроении, судостроении, медицине», – заявил глава ФПИ Андрея Григорьева.

Напомним, в ноябре Минобороны обратилось с иском к ОКБ имени М.П. Симонова (бывший разработчик беспилотника «Альтиус») на сумму 643,8 млн рублей.

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