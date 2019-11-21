Минобороны подало иск к разработчику беспилотника «Альтиус»

Минобороны обратилось с иском к ОКБ имени М.П. Симонова (бывший разработчик беспилотника «Альтиус») на сумму 643,8 млн рублей, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Иск зарегистрирован, но пока не принят к производству, передает ТАСС. Суть претензий не сообщается.

В апреле 2018 года гендиректор ОКБ Симонова Александр Гомзин был арестован по обвинению в мошенничестве и нецелевом расходовании средств на общую сумму свыше 1 млрд рублей. По версии следователей, Гомзин причастен к хищению 907 млн рублей, выделенных на создание «Альтаира», а также к нецелевому расходованию еще 163 млн рублей. В мае обвиняемого отпустили под подписку о невыезде.

Впрочем, по данным газеты «Ведомости», не исключено, что разработку БЛА могут передать Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА).

Напомним, в октябре 2018 года Минобороны приняло решение прекратить разработку самого большого беспилотного летательного аппарата (БЛА).

БЛА класса HALE (большой высоты и продолжительности полета) с 2011 года разрабатывало казанское ОКБ Симонова, на проект беспилотника потратили более 3 млрд рублей.