Минобороны прекратило разработку самого большого военного беспилотника

Минобороны приняло решение прекратить разработку самого большого беспилотного летательного аппарата (БЛА) «Альтаир», сообщил источник в военном ведомстве.

БЛА класса HALE (большой высоты и продолжительности полета) с 2011 года разрабатывало казанское ОКБ им. Симонова, на проект беспилотника потратили более 3 млрд рублей.

В прошлом году беспилотник начал летные испытания, но ОКБ пожаловалось на нехватку средств для продолжения работ, и власти Татарстана попросили Минпромторг выделить дополнительные 2 млрд рублей.

В апреле 2018 года гендиректор ОКБ им. Симонова Александр Гомзин был арестован по обвинению в мошенничестве и нецелевом расходовании средств на общую сумму свыше 1 млрд рублей. По версии следователей, Гомзин причастен к хищению 907 млн рублей, выделенных на создание «Альтаира», а также к нецелевому расходованию еще 163 млн рублей. В мае обвиняемого отпустили под подписку о невыезде.

Впрочем, по данным газеты «Ведомости», не исключено, что разработку БЛА могут передать Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА).