Путин обозначил сферу возможных изменений в Конституции

Основополагающие положения Конституции лучше не трогать, но о вопросах работы между органами власти и их публичности можно подумать, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с парламентариями.

«Я думаю, что основополагающие положения Конституции лучше не трогать и Конституцию лучше не менять», – передает слова Путина ТАСС.

В то же время он не исключил внесения небольших поправок.

«Какие-то вещи, связанные с тем, что жизнь меняется и встают какие-то задачи, которые, мы полагаем, можно было бы отрегулировать по-другому, в том числе взаимоотношения между муниципальными органами власти, государственными органами власти, имея в виду, что должна быть создана единая система публичной власти. Об этом тоже нужно подумать, конечно, не ущемляя интересов и прав муниципальных образований», – сказал президент.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь выступил за точечную корректировку Конституции для решения проблемы отсутствия связи между уровнями власти, передает РИА «Новости».

Этот вопрос поднимался на большой пресс-конференции Путина на прошлой неделе. Тогда президент высказался за отмену оговорки о том, что можно занимать должность главы государства не более двух сроков подряд.

Также Путин отметил, что вопросы расширения полномочий премьера или парламента нужно обсуждать с обществом.