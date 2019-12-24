Нарколог Брюн призвал пить при детях без щенячьего восторга

Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн призвал взрослых не проявлять чрезмерный восторг от употребления алкоголя при детях.

«Все идет из семьи. Дети видят, как родители потребляют алкоголь и радуются, эта модель закрепляется в сознании и вот мы получаем стойкое позитивное восприятие алкоголя детьми. Воздержитесь от щенячьего восторга при употреблении алкоголя при детях», – приводит слова Брюна «Интерфакс».

Ранее Брюн назвал самый безопасный алкогольный напиток для Нового года.