В Грузии заявили об «очень тяжелой ситуации в плане интернет-троллей»

Пакет законопроектов по борьбе с дезинформацией и фейками был инициирован в парламенте Грузии, сообщил исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Кобахидзе заявил, что «в стране очень тяжелая ситуация в плане интернет-троллей», и «этот пакет поможет бороться с дезинформацией».

По его словам, «проблема не касается только Facebook».

«Аналогичная ситуация в телепространстве, ежедневно распространяется дезинформация, изливается агрессия», – добавил Кобахидзе.

Первый вице-спикер парламента Георгий Вольский заявил, что данный пакет не ущемит свободу слова, а коснется только фейков.

Он отметил, что Грузия будет учитывать европейскую практику на этом направлении.

По его словам, дезинформация в Грузии достигла уже такого уровня, что вносит «серьезный диссонанс» в общественную жизнь.

Ранее Facebook удалил около 400 страниц и групп, которые были якобы связаны с правящей в Грузии партией. В свою очередь, «Грузинская мечта» обвиняет оппозицию в том, что та имеет агрессивные группы троллей и ботов.

До этого сообщалось, что визит экс-председателя парламента Грузии, лидера «Демократического движения» Нино Бурджанадзе в Москву внес раскол в оппозицию страны, которая ранее объединилась вокруг требования провести выборы в парламент в 2020 году по пропорциональной системе взамен нынешней смешанной.

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