Россия ответила Джонсону на заявление о перехвате 56 российских самолетов

Утверждения премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что британские истребители якобы 21 раз поднимались в небо над Эстонией с мая по сентябрь этого года для сопровождения 56 российских самолетов, не соответствуют действительности, заявил представитель посольства России в Лондоне.

«Сведения о нарушении российскими самолетами воздушного пространства Эстонии, тем более в таких масштабах, не соответствуют действительности. Их сложно рассмотреть иначе как целенаправленную недобросовестную манипуляцию», – передает его слова ТАСС.

Он напомнил, что российские военные самолеты для обеспечения повседневных нужд ВС России осуществляют перелеты из района Санкт-Петербурга в Калининградскую область, и об этом «хорошо известно командованию НАТО».

«Считаем необходимым напомнить, что в декабре 2017 года вступили в силу рекомендации Специальной рабочей группы экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству под эгидой Международной организации гражданской авиации (ICAO), направленные на разрешение опасных ситуаций в воздушном пространстве над Балтикой, включая предотвращение опасного сближения гражданских и военных воздушных судов. Был согласован внетрассовый (проходящий вне международных трасс гражданской авиации) маршрут для российских государственных (военных) самолетов, следующих из Санкт-Петербурга в Калининград и обратно», – отметил представитель посольства.

Он добавил, что российские ВВС добровольно согласились осуществлять перелеты по этому маршруту, при этом включая транспондеры и вступая в радиоконтакт с гражданскими диспетчерами. Россия, подчеркнул представитель дипмиссии, неукоснительно соблюдает эти правила.

«Мы также неоднократно предлагали затвердить их на уровне Совета Россия-НАТО, но согласия так и не получили. В этой связи вести речь о каких-либо «перехватах» абсолютно бессмысленно. На наш взгляд, упомянутые многочисленные вылеты британских ВВС – это совершенно неоправданное расходование материальных и человеческих ресурсов, связанное к тому же с созданием дополнительных рисков для гражданской авиации», – сказал дипломат.

Ранее Джонсон также заявил, что ошибался, считая, что может улучшить отношения Москвы и Лондона. Газета ВЗГЛЯД анализировала высказывания британского премьера.