Нападками на Россию Джонсон готовится к знакомству с Путиным

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23 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 20:02  |  vz.ru
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Сделан последний шаг по превращению Крыма в обычный регион России

Теперь каждый желающий сможет добраться до Крыма по железной дорогеФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Строительство важнейшего для страны инфраструктурного объекта – Крымского моста – окончательно завершено. После автомобильного вводится в строй и железнодорожное движение. Какое значение это имеет для жителей Крыма и остальных россиян – и чем теперь займутся строители Крымского моста? Подробности...
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Следы стрелка с Лубянки привели на Украину

Самым известным активистом движения борцов за «славянский этнос» и «чистоту крови» стал человек с отчеством ФаруховичФото: кадр канала REN TV
Стрелок, напавший на главное здание ФСБ и убивший двоих сотрудников спецслужбы, мог быть не одинок. Согласно источникам, через Евгения Манюрова оперативники вышли на некое Этническое национальное объединение, идеология которого напоминает воззрения некогда многочисленных скинхедов. Но самое интересное, что базируется эта тщательно законспирированная организация на Украине. Подробности...
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От необразованных мигрантов Россию защитит канадская система

Страна кленового листа еще на дальних подступах отсеивает низкоквалифицированных гастарбайтеровФото: Carlos Garcia Granthon/Zuma/Global look Press
Россия для регулирования миграционных потоков в Россию должна использовать опыт других стран. Об этом на большой пресс-конференции в четверг заявил Владимир Путин. Он привел в пример опыт Канады, где действует целое министерство, определяющее нужды страны в тех или иных специалистах. Эксперты считают, что в России такая модель позволила бы исправить ряд перекосов на рынке труда. Подробности...
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США начали массовую травлю китайских ученых

Китайские ученые испытывают в США все большие сложностиФото: Zuma/ТАСС
Китайских ученых изгоняют из Соединенных Штатов, китайским студентам не дают визы, американские профессора попадают в разработку ФБР за любой контакт с коллегами из КНР. Новый раунд противостояния двух сверхдержав – битва за науку и передовые технологии. Как это происходит и к каким жертвам приводит? Подробности...
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В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
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Газовое соглашение с Украиной стало вынужденным компромиссом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва и Киев при посредничестве ЕС наконец-то обговорили условия заключения нового транзитного договора. Главными выгодоприобретателями которого являются Евросоюз и Россия. Украина тоже выиграла – тактически. А стратегически – проиграла. Подробности...
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Меньшинства отправляются в крестовые походы

Алексей Алешковский, сценарист
Можете представить реакцию нашей оппозиции, если бы кому-то из инакомыслящих выписали пятнашечку за сожжение государственного флага? А прекрасную Россию будущего, в которой ту же пятнашечку выписали за сожжение флага ЛГБТ? Подробности...
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Кукушкины слезы футболиста Романа Зозули

Андрей Манчук, политолог
Нетерпимость к Бандере и символике украинских правых совершенно логична для испанских антифашистов – тем более, что обструкцию Зозули уже поддержали болельщики из других стран. Подробности...
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              Нападками на Россию Джонсон готовится к знакомству с Путиным

              Два года назад Борис Джонсон уже прогуливался по Красной площади   23 декабря 2019, 19:10
              Фото: Andrew Parsons/Zuma/ТАСС
              Текст: Петр Акопов

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              Борис Джонсон назвал своей ошибкой веру в возможность перезагрузить отношения с Россией. Это не первое заявление премьер-министра на эту тему. Хотя на днях, находясь в Эстонии в расположении британских военных, он отметил, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией и является оптимистом. Что означает постоянное обращение Джонсона к русской теме и какой сигнал он тем самым подает?

              Борис Джонсон долгие годы был журналистом и уже потом пошел в политику. В 2001 году он впервые избрался в палату общин с поста редактора газеты The Spectator, а сейчас, отвечая на их предновогодний опрос о том, меняли ли вы когда-нибудь свое мнение, написал следующее:

              «Я изменил свое мнение по вопросу о том, можно ли перезагрузить отношения с Россией. Я действительно думал – как, полагаю, и многие премьер-министры и министры иностранных дел до меня – что мы можем начать с ней заново. Что это великая страна, вместе с которой мы сражались с фашизмом.

              Очень, очень прискорбно, что я ошибался».

              При этом еще накануне, в субботу, посещая военную базу в эстонской Тапе (где он раздавал рождественский ужин британским солдатам), Джонсон выразил надежду на установление «более теплых отношений» с Россией:

              «Мы хотим лучших отношений в сфере экономики, больше торговли, но постоянно присутствует разочарование».

              Сказав, что между двумя странами существуют «ужасные проблемы», вроде дела Скрипалей, Джонсон отметил:

              «Но я оптимист, мы сталкиваемся с реальными проблемами, но я пытаюсь двигаться дальше».

              Конечно, само по себе присутствие британских войск в Прибалтике, на границе с Россией – «прекрасная» демонстрация дружеских чувств к русским. Но Джонсон не видит в этом никакой иронии. Более того, он хочет, чтобы и другие поверили в то, что он написал в The Spectator: мол, мне так жаль, что я хотел поладить с Россией, но ничего не получилось. Естественно, по вине России.

              Эту мысль Джонсон проводит более чем настойчиво. Еще в сентябре прошлого года, в ходе поездки в США (тогда он был «рядовым» депутатом – уже не был министром иностранных дел, но еще не стал премьер-министром), он подробно рассуждал на эту тему. Поводом тогда стал вопрос, какова была его самая большая профессиональная ошибка:

              «Когда я стал министром иностранных дел, я считал, что не существует объективных причин для того, чтобы мы были настроены столь враждебно по отношению к России. Да, было много причин для того, чтобы быть подозрительным, много причин для того, чтобы быть осторожным. Однако я считал это возможным – я совершил классическую, классическую ошибку, полагая, что можно «перезагрузить» отношения с Россией.

              Я хотел установить контакт с Путиным и Сергеем Лавровым и посмотреть, существуют ли области, где нам необходимо установить контакт.

              Но затем мне становилось все яснее и яснее, что это напрасная затея».

              Вот так вот – я хотел выстроить отношения с русскими, а они не захотели, и продолжили свои козни против Британии. Так говорил Джонсон осенью 2018 года. Но верить ему нельзя, потому что его собственные слова говорят об обратном. Джонсон стал министром иностранных дел летом 2016-го. До этого весь его опыт отношений с русскими сводился к контактам с русскими олигархами и эмигрантами, жившими в Лондоне, мэром которого он был несколько лет. Тогда он приходил на празднование русской масленицы и записывал ролики с поздравлениями на русском. И это была часть его работы с одним из богатых и заметных лондонских землячеств. Не таким большим, как пакистанское, но все же важным для градоначальника.

              Хотя среди его контактов в Лондоне были, как теперь выясняется, и интересные персонажи. Например, владелец нескольких британских газет Евгений Лебедев, выросший в Великобритании сын российского миллиардера и бывшего сотрудника спецслужб Александра Лебедева (с которым Джонсон тоже встречался). Но в своем большинстве «лондонские русские» имеют отдаленное отношение не только к русскому народу, но и к России как мировой державе.

              А представления Джонсона о России были сформированы в Итоне и Кембридже, то есть были классическим взглядом англосаксонского элитария на восточную деспотию, мешающую Великобритании «править морями».

              Став хозяином Форин Офиса, Джонсон получил возможность начать выстраивать отношения между двумя государствами, которые после Крыма находились в очень низкой точке. Но что сделал Джонсон? Если в 2015-м, уже после начала войны санкций и до своего появления в правительстве, он еще мог в своей газетной колонке призвать Британию отложить в сторону свое «мышление времен холодной войны», то, став министром, он никак не мог добраться до Москвы.

              Весь 2017-й год его поездку откладывали. Сначала из-за саммита НАТО, потом из-за удара США по Сирии. В итоге Джонсон добрался до Москвы лишь в конце декабря. И с чем он приехал?

              Еще накануне в своем интервью он сравнил Россию с закрытой и воинственной Спартой, а Запад – с демократичными и культурными Афинами,

              обвинил Москву в попытках дестабилизировать Европу и вмешательстве в британский референдум по Брекситу. И самое главное – сказал, что «ни на секунду не верит в то, что можно перезагрузить отношения с Россией»:

              «Мы помним трагическую историю Хиллари Клинтон и ее – буквально – «кнопку перезагрузки» отношений с Россией».

              То есть зимой 2017-го Джонсон прямо говорит о том, что он не верит в возможность изменить отношения с Россией. После чего приезжает в Москву и пытается поддеть Лаврова, одновременно рассказывая всем, что он русофил, «русофил убежденный, у меня есть предки здесь, в Москве». Что, кстати, тоже смешно. Его прадеда Элиаса Эвери Леви в 13-летнем возрасте увезли в конце XIX века из небольшого литовского городка в Штаты.

              Джонсон не верил в возможность улучшения отношений двух стран задолго до дела Скрипаля. Поэтому нет ничего удивительного в том, как он разошелся после весны 2018-го. Тогда он начал сравнивать Россию с фашистской Германией (например, говорить о том, что проведение чемпионата мира по футболу в России сопоставимо с Олимпийскими играми в Берлине в 1936 году), призывать Запад покарать Россию новыми санкциями, говорить о том, что испытывает «абсолютное отвращение» к российской власти, которую стал именовать «бандитской клептократией». В общем, внука турецкого подданного (а дед Джонсона был министром внутренних дел Османской империи) понесло. И дело вовсе не в Скрипалях или обманутых надеждах на нормализацию отношений, которых в реальности у Джонсона никогда и не было.

              А было желание использовать Россию в британской игре, как Лондон пытался сделать много раз на протяжении четырех с половиной веков отношений двух стран. Игры могли быть разными, касаться Европы или Азии, Франции или Германии, но всегда Британия хотела обвести русских вокруг пальца, стравить с каким-нибудь очередным британским врагом и заставить воевать за свои интересы. Если это не получалось, то включался режим жесткого сдерживания, русские сами объявлялись врагом и исчадием ада, угрожающим свободному (ну или исламскому, как это было в Крымскую войну, или какому-нибудь еще) миру. Вот и все разнообразие британской стратегии по отношению к России.

              Проблема Бориса Джонсона в том, что сейчас ему (как и большей части британской элиты) не нужен второй вариант: сдерживание России толком не работает, а бьет по самой Британии. Давить на Россию через дирижирование Европой получается все хуже (дело Скрипаля было редкой удачей, но последней). А после Брексита Лондону нужно будет выстраивать самостоятельные отношения с Москвой. Их уже не будет в рамках ЕС, а те, что существуют в формате Россия – НАТО, можно и вовсе не считать.

              При этом у США даже при нынешнем положении Трампа есть контакты с Россией по самым разным линиям, причем не только на высшем уровне (общаются совбезы, спецслужбы, начальники генштабов). Британско-российские отношения лишены всего этого, что не может устраивать Лондон. Борис Джонсон хочет восстановить контакты с Москвой, но не знает, как это сделать так, чтобы его не обвинили в унижении перед русскими.

              Поэтому он просто готовится к неизбежному – к знакомству с Путиным. Во время визита в Москву два года назад ему, министру иностранных дел, не предоставили такой возможности. Не исключено, что это лишь раззадорило его в дальнейших нападках на Россию. В наступающем году у Джонсона (а он остается единственным лидером крупной мировой державы, который даже не знаком с российским президентом) наконец-то появится возможность увидеть Путина. Это случится в ноябре в Саудовской Аравии на встрече «большой двадцатки».

              Хотя, если Борис и в самом деле хочет наладить личные контакты, ему лучше прилететь 9 мая в Москву. Кремль оценит этот жест.


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