Чавушоглу позвонил Лаврову для обсуждения ситуации в Ливии

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, сообщается на сайте российского МИД.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили процесс мирного урегулирования в Сирийской Арабской Республике, включая проблематику оказания гуманитарной помощи населению Сирии, и перспективы взаимодействия двух стран по содействию стабилизации ситуации в Ливии», – говорится в заявлении.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал в случае необходимости увеличить военную поддержку Правительству национального согласия в Ливии.

В четверг стало известно, что ПНС одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией. До этого в Триполи уже направляли подразделения турецкого спецназа.

Газета ВЗГЛЯД писала, сможет ли Россия спасти Ливию от турецкого военного вмешательства.