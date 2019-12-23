Синоптики объяснили ситуацию со снегом в Москве

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что появление снежного покрова в Московском регионе не прогнозируется до 29 декабря включительно.

«До конца недели снега не видно, и ничего с этим не сделаешь», – сказал Вильфанд, передает «Интерфакс».

Он отметил, что сейчас в Москве аномально высокая температура: +6...8 градусов, что характерно для октября или начала апреля. По его данным, в ближайшие дни возможно похолодание, но не существенное.

Вильфанд сообщил, что во вторник в Москве будет до +6 тепла, в среду +2...4, ночью до -2, отметив, что такая погода сохранится до конца рабочей недели с небольшим похолоданием к выходным.

Ранее синоптики рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю.

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