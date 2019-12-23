Нарышкин рассказал о роли разведки в добыче сведений о ядерном оружии США

Детальное описание первой атомной бомбы оказалось в распоряжении Советского Союза за 12 дней до того, как ее изготовили в США, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на круглом столе, посвященном предстоящему в 2020 году 100-летию отечественной внешней разведки.

«Напомню, детальное описание первой атомной бомбы, которую разработали американские ученые и военные, легло на стол Сталина еще за 12 дней до того, как американцы собрали первый экземпляр бомбы», – сказал Нарышкин, говоря о роли разведки.

Он напомнил, что в условиях дипломатической изоляции советского государства иностранный отдел (ИНО) ВЧК приступил к созданию разветвленной агентурной сети в Европе. «И внешняя разведка стала практически единственным каналом, через который руководство страны получало сведения об истинных планах и замыслах западных правительств в отношении Советского Союза», – отметил он, передает ТАСС.

Нарышкин указал, что донесения внешней разведки стали не последним фактором, позволившим руководству СССР «выйти из сложнейшего международного кризиса и не дать втянуть себя в войну на заведомо проигрышных условиях».

Глава СВР также указал на важную роль руководителя внешней разведки предвоенных и военных лет Павла Фитина, сумевшего реорганизовать разведку, которая «за короткий период начала войны сумела восстановить свои позиции в большинстве европейских стран, в том числе и в фашистской Германии». «Большую роль в оперативном информировании дали и наши друзья за рубежом, в том числе и знаменитая «кембриджская пятерка». Так, например, донесение Кима Филби, имевшего доступ к секретной информации британских спецслужб, позволило Красной Армии успешно контратаковать врага под Курском и завершить тем самым коренной перелом войны», – отметил Нарышкин.

Он добавил, что на завершающем этапе разгрома нацистских сил в Европе подробные агентурные сведения позволяли руководству СССР узнавать уже о планах партнеров по антигитлеровской коалиции и реагировать на новые стратегические вызовы. «Атомные бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки продемонстрировали, что американские элиты не колеблясь применят это разрушительное оружие против мирного населения, и над Советским Союзом нависла реальная угроза», – напомнил Нарышкин.

Создание ракетно-ядерного щита, на которое были брошены лучшие силы физиков-ядерщиков, позволило обеспечить блестяще проведенная операция советской разведки «Энормоз». «Сведения, добытые нашим выдающимися разведчиками Владимиром Барковским, Леонидом Квасниковым, Александром Феклисовым, Анатолием Яцко (в 1995-1996 годах они были удостоены званий Героев России), стали серьезным подспорьем для советских ученых, и в 1949 году Советский Союз успешно испытал собственное атомное оружие», – напомнил Нарышкин.

Ранее он заявил, что царь Петр I был в свое время одним из отечественных разведчиков, добывшим немалый объем важной информации.