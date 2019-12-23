Новак рассказал о сроках строительства «Северного потока – 2»

Москва рассчитывает, что строительство трубопровода «Северный поток – 2» будет завершено в ближайшее время, несмотря на препятствия, заявил глава Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу РБК.

«28 ноября проектная компания продолжила строительство трубопровода «Северный поток –2», и сейчас идет укладка. Мы рассчитываем, что в ближайшее время строительство «Северного потока – 2» будет завершено, несмотря на ту ситуацию, которая складывается в связи с противостоянием этому проекту», – сказал он, передает ТАСС.

Глава американской торговой палаты в России Алексис Родзянко также считает, что санкции США не смогут остановить реализацию проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

«Ссылаясь на необходимость обеспечения энергетической безопасности Европы, в проект оборонного бюджета включили санкции и в отношении «Турецкого потока», и в отношении «Северного потока – 2». Но, насколько я понимаю, все трубы «Турецкого потока» уже лежат, поэтому этот закон не должен повлиять на проект», – сказал Родзянко.

По его словам, «это чисто академическое выражение недовольства». «И что касается «Северного потока – 2», там тоже уже кладутся последние участки. Их кладут вместе российская сторона, немецкая, австрийская, французская. И понятно, что проект будет завершен. Поэтому и здесь санкции выглядят больше как выражение недовольства, я не думаю, что они могут как-то остановить проект. Если будут потом какие-то штрафы, наказания, то они будут очень непопулярны среди союзников США», – заключил он.

Ранее координатор немецкого правительства по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер выразил надежду, что «Северный поток – 2» будет достроен во второй половине 2020 года.

В субботу президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет, обязав свою администрацию ввести санкции против подрядчиков строительства «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». После этого швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «Северного потока – 2», объявила о приостановке строительства.

Представитель Еврокомиссии заявил, что ЕС пока анализирует американские санкции в отношении европейских компаний, причастных к строительству «Северного потока – 2», однако уже выступает против введения таких мер со стороны США.

Американское агентство S&P Global Platts Analytics рассказало, какие есть варианты для продолжения строительства «Северного потока – 2».

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