В США заявили о проблемах с выдачей виз ряду российских студентов

США стали чаще отказывать в визе студентам из России, рассказал глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Алексис Родзянко.

«Мы очень страдаем от этой визовой войны между Штатами и Россией. Есть примеры отказов в выдаче виз с обеих сторон. Каждая сторона обижает другую каким-то образом. Лично я столкнулся с тем, что студентов стали не пускать учиться в США», – заявил он, передает РИА «Новости».

По его словам, «в целом студентам продолжают давать визы, но стали не пускать тех, у кого богатые родители в России». «Возможно, это происходит, когда есть подозрения в сомнительном происхождении денег у родителей. Но с какой стати должны страдать их дети, непонятно», – добавил Родзянко.

С начала 74-й сессии Генассамблеи ООН американские визы не смогли получить 18 российских делегатов. Так, в декабре глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в очередной раз не получил американскую визу для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

Вопрос с невыдачей виз представителям России стал предметом обсуждения на экстренном заседании комитета по отношениям ООН со страной пребывания. В итоге Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию, в которой призвала Соединенные Штаты прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам ряда стран, включая Россию, прибывающим на мероприятия всемирной организации.

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