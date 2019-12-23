Наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах в Узбекистане

Выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана прошли без нарушений и в соответствии с национальным законодательством, были легитимными и демократичными, заявил генсека Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Се Сяоюн, возглавляющий миссию наблюдателей на выборах от этой организации.

Выборы законодательной палаты парламента Узбекистана (Олий Мажлиса) прошли 22 декабря.

«Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества считает, что выборы в законодательную палату парламента Узбекистан были свободными, лигитимными, демократичными и соответствовали требованиям национального законодательства. Нарушений, ставящих под сомнение результаты голосования, на данных выборах не выявлено», – передает РИА «Новости» слова Сяоюна. В состав миссии вошли 20 наблюдателей из семи стран-членов ШОС.

Он добавил также, что с целью объективной оценки процедуры проведения выборов миссия присутствовала на около 500 избирательных участках, расположенных в шести регионах республики и Ташкенте.

«В целом следует отметить организованность работы избирательных участков, где наблюдалось активное участие граждан республики в голосовании», – добавил Сяоюн.

За выборами следили почти 140 тыс. местных наблюдателей и более 800 международных, а также от девяти организаций, включая СНГ, ШОС и ОБСЕ. По предварительным данным, в выборах приняли более 13,3 млн человек или около 71,1% от общего числа избирателей.